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  4. Linet'ten derin bacak dekolteli pozlar! Kasığına kadar açtı

Linet'ten derin bacak dekolteli pozlar! Kasığına kadar açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 10:26 | Son Güncelleme

Şarkıcı Linet derin bacak dekolteli pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Tema Vakfı'nın gecesinde sahne alan Linet iddialı pozlarını paylaşmayı ihmal etmedi.

Güçlü sesi ve yorumu ile her zaman taktir edilen başarılı sanatçı Linet Menashe sosyal medyayı salladı. Derin bacak dekolteli elbisesiyle poz veren Linet kasığına kadar açılan eteğiyle herkesi şaşırttı.

İşte Linet'in olay olan elbisesi...

Linet bacak şov yaptı

Güçlü sesi ve yorumuyla akıllara kazınan ünlü şarkıcı Linet, son konserinde giydiği kasıklarına kadar yırtmacı olan uzun elbisesiyle gündeme bomba gibi düştü. Derin dekoltesiyle iddialı pozlar vermekten çekinmeyen Linet bu hallerini sosyal medya hesabından da paylaştı.
44 yaşındaki başarılı şarkıcı Linet, Tema Vakfı'nın gecesinde sahneye çıktı. Güçlü sesiyle herkesi kendine hayran bırakan şarkıcı kıyafetiyle de göz kamaştırdı. Tema Vakfı yararına düzenlenen konserde uzun lacivert bir elbise tercih eden Linet, kasıklarına kadar yırtmacıyla adından bir kez daha söz ettirdi.
Derin yırtmacıyla oturarak poz veren Linet, bu anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Şarkıcının elbisesini gören ünlü isimler ise pozlar karşısında sessiz kalamadı. Ünlü isimlerin beğeni yağdırdığı fotoğraflar kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.

LİNET KİMDİR?

LİNET KİMDİR?
Türk-İsrailli şarkıcı Linet Menaşi, 5 Mart 1975 tarihinde dünyaya geldi. İsrail'de doğup büyüyen Linet'in annesi bir dönemlerin önemli Türk Sanat Müziği şarkıcılarından olan Bursalı Leyla Özgecan, babası ise İstanbullu Şumuel Menaşe'dir. 10 yaşında ilk albümünü İsrail'de yapan Linet, 1993 yılında Ani Ana isimli şarkı ile Eurovision Şarkı Yarışması İsrail elemelerine katıldı. Türkiye'deki ilk albümü 1995 yılında yayınlandı. Türkçe ve İbranice'nin yanı sıra Arapça ve İngilizce şarkılar da söylemektedir.
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