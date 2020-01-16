Linet'ten derin bacak dekolteli pozlar! Kasığına kadar açtı

Güçlü sesi ve yorumu ile her zaman taktir edilen başarılı sanatçı Linet Menashe sosyal medyayı salladı. Derin bacak dekolteli elbisesiyle poz veren Linet kasığına kadar açılan eteğiyle herkesi şaşırttı. İşte Linet'in olay olan elbisesi...

Linet bacak şov yaptı

Güçlü sesi ve yorumuyla akıllara kazınan ünlü şarkıcı Linet, son konserinde giydiği kasıklarına kadar yırtmacı olan uzun elbisesiyle gündeme bomba gibi düştü. Derin dekoltesiyle iddialı pozlar vermekten çekinmeyen Linet bu hallerini sosyal medya hesabından da paylaştı.

44 yaşındaki başarılı şarkıcı Linet, Tema Vakfı'nın gecesinde sahneye çıktı. Güçlü sesiyle herkesi kendine hayran bırakan şarkıcı kıyafetiyle de göz kamaştırdı. Tema Vakfı yararına düzenlenen konserde uzun lacivert bir elbise tercih eden Linet, kasıklarına kadar yırtmacıyla adından bir kez daha söz ettirdi.

Derin yırtmacıyla oturarak poz veren Linet, bu anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Şarkıcının elbisesini gören ünlü isimler ise pozlar karşısında sessiz kalamadı. Ünlü isimlerin beğeni yağdırdığı fotoğraflar kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.