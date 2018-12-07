Lingual diş teli nedir?

Dişlere takılan tellerin, bazı üflemeli müzik aletlerinin çalınmasında engel oluşturduğunu söyleyen İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Ortodonti Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Arzu Arı Demirkaya, içten takılan tellerle yapılan lingual ortodontinin bu duruma çözüm getirdiğini açıkladı.

Üflemeli çalgılar ya da nefesli sazlar, “üflemeye” dayalı müzik aletleridir. Bu tür enstrümanların öğrenildiği yaşlar çoğunlukla, diş tellerinin en sık uygulandığı yaşlara denk gelir. En çok; trompet ve korno, daha az da trombon, bariton ve tuba gibi çalgıları çalanlar, üfleme tekniğini oturtmaya çalışırken diş yüzeylerine yapıştırılan teller yüzünden, ses kalitesini ve nefes sürelerindeki dayanıklılıklarını yitirirler. Aynı zamanda basınç yüzünden tellerin dudaklarda oluşturduğu yaralarla boğuşurlar. Çocuklar birkaç hafta içinde duruma uyum sağlayabilse de bazı sorunlar devam eder. Dudaklar yara olmasın diye kullanılan mum kaplama, basınç yüzünden yerinde durmaz ya da aralara kaçar. Enstrümanın içinde çok daha fazla nem birikir, çalarken sık sık temizlemek gerekir. Kişinin ağız parçasına, daha az basınç uygulayarak çalmanın yollarını öğrenilmesi icap edecektir. Nefes basıncını arttırmak için çok daha fazla çalışılacaktır. Sadece braketlerin takıldığı zaman değil, çıkartıldıkları zaman da normal ses kalitesine dönmek için alışma dönemi bir hayli sürecektir.