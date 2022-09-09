Link bırakmadaki gizem ortaya çıktı!

Bu linkler sosyal medya fenomenleri ve influencer’ların da ilgisini çekmişti. Hatta “Arkadaşlar linki ben bıraktım oraya tıklarsanız sevinirim” diyerek şakalaşan Influencer’ların yanı sıra sosyal medya fenomenleri de “normalde instagram hikayelerinde linke tıkla deyince hiç tıklamam ama ilk defa zaten tıklayamayacağım bir link görüyorum. O yüzden bu linke tıklamayı her şeyden çok istiyorum” şeklinde eğlenceli mesajlar paylaşmışlardı. Linklerle birlikte fotoğraf çektirenler olmaya başlayınca da kısa sürede tüm ilgileri üzerine toplamıştı.

Yaşanan manzaralar ve lokasyonların bazıları şu şekildeydi;



İzmir Karşıyaka



Kanyon Avm



Meydan Avm



Metropol Avm



Hilltown Avm



Yeni Sahra E5 Kenarı



İzmir



Ankara

Vinçlerle bırakılan bu linklerin gizemi ise ortaya çıktı, linklerin ne ile ilgili olduğunu merak edenlerin yolu Vodafone’nun online alışveriş platformu olan Her Şey Yanımda’ya düştü.

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