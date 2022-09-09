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Link bırakmadaki gizem ortaya çıktı!

09.09.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Ankara, İstanbul ve İzmir’in yollarına, meydanlarına ve avm’lere vinçlerle bırakılan linkleri hatırlarsınız! Linklerin görüldüğü şehirlerde kulaktan kulağa bu haber yayılmaya başlamış ve bırakılan devasa linkleri görenler birbirlerine sosyal medyadan linklerin fotoğraflarını atmışlardı.

Link bırakmadaki gizem ortaya çıktı!

Bu linkler sosyal medya fenomenleri ve influencer’ların da ilgisini çekmişti. Hatta “Arkadaşlar linki ben bıraktım oraya tıklarsanız sevinirim” diyerek şakalaşan Influencer’ların yanı sıra sosyal medya fenomenleri de “normalde instagram hikayelerinde linke tıkla deyince hiç tıklamam ama ilk defa zaten tıklayamayacağım bir link görüyorum. O yüzden bu linke tıklamayı her şeyden çok istiyorum” şeklinde eğlenceli mesajlar paylaşmışlardı. Linklerle birlikte fotoğraf çektirenler olmaya başlayınca da kısa sürede tüm ilgileri üzerine toplamıştı.

Yaşanan manzaralar ve lokasyonların bazıları şu şekildeydi;

karsı
İzmir Karşıyaka

kanyon
Kanyon Avm

meydan
Meydan Avm

metro
Metropol Avm

hilton
Hilltown Avm

yeni sahra
Yeni Sahra E5 Kenarı

ızmır
İzmir

ankara
Ankara

Vinçlerle bırakılan bu linklerin gizemi ise ortaya çıktı, linklerin ne ile ilgili olduğunu merak edenlerin yolu Vodafone’nun online alışveriş platformu olan Her Şey Yanımda’ya düştü.

Vodafone Her Şey Yanımda; ev yaşamdan modaya, kozmetik ve kişisel bakımdan anne-bebek kategorisindeki milyonlarca ürünle Vodafone’lu olan olmayan tüm kullanıcılar ile buluşmak için böyle eğlenceli bir yol seçmiş. Siz de Vodafone Yanımda’yı indirerek Her Şey Yanımda’ya tıklayın, 150 TL ve üzeri ilk alışverişinizde 50 TL indirimle alışverişe başlayın!

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