Linke tıkladı; uyandığında dolandırıldığını anladı

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) DOLANDIRICILAR sürekli yeni bir yöntemle tuzaklarına düşürdükleri kişileri dolandırıyor. Sultangazi'de Mahmut Sarıkaya da dolandırıcıların kurbanı oldu. Sarıkaya, sosyal medyada gezinirken bir haber sitesinde ilgisini çeken bir haberle karşılaştı ve paylaşılan linke tıkladığında haberin içeriğinde yer alan videonun izlenebilmesi için bir program indirmesi yönünde uyarı aldı. Uygulamayı indiren Sarıkaya, sabah uyandığında 49 bin TL dolandırıldığını anladı. "Çevremde teknolojiye yakın birisi olarak bilinirim" diyen 'oltalama" yöntemiyle dolandırıldığını öğrenen Sarıkaya, " Dolandırıcıların güvenlik sisteminde bir adım önde olduğunu burada görmekteyiz. Herkese çok dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum" dedi. Sarıkaya, bankanın da ciddi anlamda güvenlik açığı olduğunu öne sürerek, "Sabah 06.30 ile 09.30 arası 25 tane işlem yapılıyor. Ve hiçbirini şüpheli işlem olarak banka algılamıyor " diye konuştu. CASUS YAZILIM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI Haber sitesinin sahte ve indirdiği uygulamanın da casus yazılım olduğunu dolandırıldıktan sonra anlayan Sarıkaya, soluğu banka şubesinde ve savcılıkta aldı. Mahmut Sarıkaya, “Bir mobil bankacılık dolandırıcılığı ile karşı karşıya kaldık. Çok profesyonel, uzman dolandırıcılar tarafından mobil bankacılık üzerinden dolandırıldık. Telefonuma casus yazılımla, uzaktan telefonuma, internet bankacılığımıza girerek yapabilecekleri her şeyi yapmışlar. Tabii bu olay biz uyurken sabah 06.30 ila 09.30 arası gerçekleşiyor. Hesabımda 3 bin TL’ye yakın bir para vardı. Aynı bankadan 2 farklı şubede hesabım vardı. Ama hesabın içine girdikleri gibi, bankanın bize tanımlamış oldukları esnek hesapları da kullanıyorlar. Hatta bankanın müsaade ettiği şekilde esnek hesap artırımına giriyorlar. Daha sonra bankanın bize tanımlamış olduğu mobil bankacılık üzerinden kredi kullanımı var. Bir 15 bin TL kredi kullanmışlar. Tabii bu kullandıkları paraları sabah 08.00’a kadar aynı banka içerisinde başka hesaplara havale etmişler. 08.00’dan sonra da EFT yapmışlar. Yine kredi kartlarımdan sanal kart oluşturup, çeşitli mağazalardan alışveriş yapmışlar. Toplamda EFT ve havale masrafları hariç 49 bin TL’ye yakın bir işlem yapmışlar" dedi. SİTE İSMİ BİLİNİR OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENMEDİK Sarıkaya, "Türkiye’nin en büyük haber sitelerinden bir tanesinin sahtesini yapıp, sosyal medya üzerinden gezinti yaparken önümüze çıkması ve dikkatimizi çekebilecek bir haber barındırması, bizim de merak edip girmemiz sonucu bu tuzağa düştüğümü tahmin ediyorum. Linki tıkladığımızda karşımıza çıkan videoyu izleyebilmek için uygulamayı indirmemizi öneriyor. Uygulamayı indirdiğimizde aslında o uygulamanın sahte bir uygulama olduğunu daha sonra fark etmiş olduk. İsimler bilinir ve çok güvenli olduklarından, çok fazla şüphelenmedik. Siber Suçlardaki incelemelerde bunların casus yazılımı ortaya çıkmış oldu. Ama benim başıma gelen olay yeni bir uygulama gibi gözüküyor. Çünkü başka bir başsavcı arkadaşımla görüştüğümde, farklı dolandırıcılık yöntemleri olduğunu, benim yaşadığım dolandırıcılık olayının nadir yaşandığını bize iletti. Ben sabah uyanıp bu olayı fark ettikten sonra bankayı arayıp, internet bankacılığını kapattırdım. Daha sonra şubeye gidip yapılan işlemlerin bana ait olmadığına dair bir dilekçe yazdırdım. Banka beni savcılığa yönlendirdi. Gidip savcılığa suç duyurusunda bulundum" diye konuştu, “BANKA BENİ CİDDİYE ALMADI" "Banka aynı gün EFT’ler, havaleler başka hesaplara gittiği için iptal edemeyebilirler" diyen Sarıkaya, "Ama en azından kredi kartı ile yapılan işlemleri iptal etmeleri gerekirdi. Ama bankadan işlemlerin şifre ile yapıldığı için iptal edilmediğine yönelik cevap aldık. Ben canlı, kanlı Mahmut Sarıkaya olarak oraya gitmişim, imza atarak yapılan işlemleri yapmadığımı dile getirmişim. Ama onu ciddiye almayıp, 'şifre ile işlemler yapıldı' diyerekten işlemleri iptal etmediler. Ta ki ertesi gün savcılık yazısını bankaya iletene kadar. Savcılık yazısında ‘işlemlerin iptal edilmesi’, ‘kredi kartıyla yapılan işlemlerin durdurulması’, ‘Hesapların durdurulması’ yazısını bankaya verdik. O esnada 2 işlem devam ettiği için, banka bu iki işlemi durdurdu. Banka savcılık yazısını beklemeden iptal etmiş olsa, diğer işlemler de iptal edilmiş olacaktı" şeklinde konuştu. TELEFONUM KENDİLİĞİNDEN SESSİZE GEÇİYORDU Sarıkaya, "Bu konu ile ilgili savcılık ve siber suçlardaki soruşturma devam ediyor. Casus yazılımın telefona yükleneceğini savcılığa belirttiğimiz için, kendi telefonumun incelenmesini talep etmiştim. Sabah kalktığımda telefonumun sessizde olduğunu fark ettim. Ben hiçbir zaman telefonumu sessize alıp yatan bir insan değilim. Ticaretle uğraştığım ve sosyal faaliyetlerde bulunduğum için 24 saat telefonum açık ve ulaşılabilir bir konumda. Bu bağlamda da telefonumu hiçbir zaman sessize almam. O gün geç yattığım için, belki telefonun alarmı çaldığı için yanlışlıkla sessize aldığımı düşündüm. Ama daha sonra bankaya gittiğimde yine telefonumun yine kendiliğinden sessize geçtiğini gördüm. Akabinde başka bir bankanın internet bankacılığına telefonumdan giriş yaptım. Ona girip çıktıktan sonra tekrar telefonum sessize alındı. Ve o bankadan bir başvuru mesajı bana geldi. Telefonumun sessize alınması ve mesajların görülebilir olması sebebiyle telefonumun siber suçlarca incelenmesi için savcılık kararıyla bıraktım" ifadesini kullandı. “OLTALAMA YÖNTEMİNE BAŞVURUYORLAR" "Siber suçlardaki arkadaşlarımız telefonumu incelediler" diyen Sarıkaya, "Bir tane uygulama buldular. Benim telefonuma uygulama olarak indirdiğim uygulama, casus bir uygulama anladığım kadarıyla. Siber suçlardaki uzman arkadaşlarla görüştüğümde bana, bankalar tarafından belirlenen kredi notu yüksek, düzenli çalışan, çok hareket içerisinde olan hesapların dolandırıcılar tarafından incelendiğini ve takip edildiğini söylediler. Bu bağlamda dijital ortamda çok fazla güvenirliğimizin olmadığını anladım. Uzmanlar, bu hesapları takip altına alıp, daha sonra sürekli oltalama yöntemine başvurduklarını söylediler. Oltalamadan kasıt, sizin sosyal medya üzerinden alışkanlıklarınızı, sürekli girdiğiniz siteleri takip edip, onların benzerlerini yaptıklarını bu şekilde de sizi zafiyete düşürmeye çalıştıklarını söylediler" dedi. “YAPILAN İŞLEMLERİ BANKA HİÇBİR ŞEKİLDE ‘ŞÜPHELİ’ DİYE ALGILAMADI" Sarıkaya, "Bizim internet bankacılığı üzerinden yaptığımız alıverişlerde ya da internet bankacılığı kullanmamızın da güvenirliliği açısından da ciddi anlamda ortaya bir sorun çıkmakta. Bugün bu 'oltalama' denilen yönteme herkes düşebilir. Ben bankanın ciddi anlamda açığı olduğunu düşünüyorum. Sonuçta sabah 06.30 ile 09.30 arası 25 tane işlem yapılıyor. Ve hiçbirini şüpheli işlem olarak banka algılamıyor. Mesela ben birine 5 bin TL göndereceksem onu bir seferde yaparım. Ama aynı saat içerisinde 10 işlemde parça parça yapmam. Yine ben daha önce hiç sanal kart oluşturup alışveriş yapmamışım. Ama aynı saatlerde sanal kartla oluşturulup alıverişler yapılıyor ve banka bunu da şüpheli işlem olarak algılamıyor. İşlem alışkanlığı diye bir şey var. Ben sabah 6’da, 7’de hiç işlem yapmamışım. O saatte işlemler yapılıyor ama banka bunu yine şüpheli işlem olarak algılamıyor. İnternet ve mobil bankacılığı üzerinde bir güvenliğimiz kesinlikle söz konusu değil. Bugün bizim başımıza gelen yarın başkalarının da başına gelebilir. Ve çok sıkıntılı bir süreç" diye konuştu. “TEKNOLOJİYE YAKIN BİRİ OLARAK BİLİNİRİM" Mahmut Sarıkaya, "Ben kendi çevremde özellikle teknolojiye yakın birisi olarak bilinirim. Bu tarz işlerden de, güvenlik işlerinden de az çok anladığımı düşünürler. Ama bu benim başıma geldiyse herkesin başına gelebilir diye düşünüyorum. Dolandırıcıların güvenlik sisteminde bir adım önde olduğunu burada görmekteyiz. Herkese çok dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

