LinkedIn bilgileri sızdırıldı mı? Açıklama bekleniyor

Profesyonel sosyal iş ağı ve sosyal paylaşım platformu LinkedIn'de binlerce kullanıcının profili tehlikede. CyberNews haber kaynağında yer alan bilgiye göre LinkedIn kullanıcı bilgileri para karşılığında sızdırıldı. LinkedIn kullanıcıları hangi bilgilerin sızdırıldığını anlamaya çalışırken, "LinkedIn bilgilerim çalındı mı?" sorusu da arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte, detaylar...

LİNKEDIN HANGİ BİLGİLER SIZDIRILDI?

Profesyonel sosyal iş ağı ve sosyal paylaşım platformu LinkedIn'deki yarım milyar kullanıcının bilgilerinin sızdırıldığı ve satıldığı iddia ediliyor. Siber güvenlik haber sitesi CyberNews'in haberine göre; bilgilerin doğruluğunu kanıtlamak için dört rakamlı bir miktardda para ödediğini ve kullanıcı bilgilerini satın aldığını söyledi. Haberde yapılan eşleştirmelerin doğru sonuç verdiği bilgisi yer alıyor. Ancak, LinkedIn, tarafından bu konuda henüz bir açıklama yapılmadı.

LİNKEDIN'DE HANGİ BİLGİLER ÇALINDI?

Haber kaynağında yer alan bilgilere göre satılan bilgiler arasında LinkedIn kimlikleri, tam isimler, e-posta adresleri, telefon numaraları ve cinsiyet bilgileri yer alıyor. Ayrıca, bahsi geçen bilgi hırsızlığında LinkedIn profillerindeki bağlantılar, diğer sosyal medya profillerindeki bağlantılar, mesleki unvanlar ve işle ilgili diğer veriler bulunuyor. Ancak, hiçbir parola veya ödeme verisi sızıntıdan etkilenmediği ifade ediliyor.