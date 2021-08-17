LinkedIn, görüntülü toplantı özelliğine kavuşacak

Platformun uygulaması için video seçeneği kullanıma sunuldu. Artık ayrıca bir video uygulaması indirmenize gerek kalmadan görüşmelerinizi yapabileceksiniz. Şirket konuyla ilgili: “İlk iş aramadan online görüşmeye kadar, üyelerimizin güvenliğini sağlarken üretkenliğini artırmak istedik. Mesajlaşma deneyiminin bir parçası olarak video konferansı seçeneği ekledik. Artık üyelerimiz sanal olarak bağlantı kurabilecekler. Bunun için ayrıca bir uygulama indirmelerine gerek kalmayacak” açıklamalarında bulundu.

Linkedin’in yerel görüntülü sohbet kullanıcı arayüzü de özel olarak tasarlanmış. Video görüşmesi sırasında her kullanıcı için LinkedIn özel profil bilgileri ve biyografi alt kısımda görünecek. Böylece iş görüşmeniz daha kolay ve etkili olacaktır.

BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLAYACAK

İşlevsel olarak özellik yeni değil, daha önce üçüncü taraf video şirketleriyle görüşme yapılıyordu. Ancak platformun kendi video konferansını eklemesi çok daha büyük kolaylık sağlayacak diyebiliriz. Neticede her şeyin dijitalleştiği bu dönemde herkes en kolay ve efektif uygulamalara yönelmek istiyor. İş dünyasının uygulaması olan LinkedIn de yeni güncellemeleriyle yerini daha da sağlamlaştırıyor.

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