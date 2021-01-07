Linkedin hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

Bilgisayar üzerinden de mobil uygulama yöntemi kadar kolayca hesap silme işlemini uygulayabilirsiniz. Linkedin tamamen hesap silme işlemini uygulamak için aşağıda bulanan adımları takip etmeniz yeterli olacaktır.

Linkedin hesabınızı kalıcı olarak silmeden önce dikkat etmeniz gereken bazı durumlar mevcut.

Diğer sosyal medya mecralarının aksine Linkedin, iş hayatı ile ilgili birçok bilginin paylaşıldığı profesyonel bir ağdır. Çalışan insanların iş konusunda birbirleriyle kolayca iletişim kurmalarını ve bilgi akışını kolaylaştıran bir ağ olarak bilinse de Linkedin'in ülkemizde geldiği son durum amacını değiştiriyor. İlgi alanımızın dışında olan konular ana sayfa akışında zorla öne çıkarılarak gerek duyulmayan paylaşımlara yol açıyor. Bu sosyal medya platformundaki gelinen son noktada ise birçok kullanıcı Linkedin hesabını kapatmanın yollarını arıyor. Sizler de Linkedin hesabınızı silmeye karar verdiyseniz bu işlemi mobil üzerinden veya bilgisayar üzerinden kolaylıkla kapatabilirsiniz. Linkedin hesabını kalıcı olarak silmeniz için bütün detayları sizler için hazırladık...

Bilgisayarınızda kullandığınız herhangi bir tarayıcı üzerinden Linkedin.com sitesine giderek, hesabınıza kullanıcı adı ve şifrenizle birlikte giriş yapın.

Linkedin resmi sitesi üzerinden hesabınıza giriş yaptıktan sonra ana sayfanın sağ üstünde bulunan "Ben" seçeneğini seçin.

Daha sonra karşınıza çıkan "Ayarlar ve Gizlilik" seçeneğine tıklayın.

Bu adımdan sonra ilk olarak sol üstte bulunan "Hesap Tercihleri" seçeneğine, ardından sol tarafta açılan listeden "Hesap Yönetimi" butonuna ve son olarak da açılan pencerede "Linkedin Hesabınızı Kapatma" seçeneklerine basın.

Bu işlemi uyguladıktan sonra karşınıza Linkedin hesabınızı neden kapatmak istediğinizi soran bir ekran açılacak. Bu noktada Linkedin hesabınızı silme nedeninizi açıklama olarak girin ve ardından "İleri" butonuna tıklayın.

Sonrasında Linkedin hesap şifrenizi girin ve "Hesabı Kapat" seçeneğini seçin.

Tüm bu işlemleri sırasıyla dikkatli bir şekilde takip ederek Linkedin.com hesap silme işlemini başarıyla gerçekleştirebilirsiniz.

Linkedin Hesabını Kalıcı Olarak Sildikten Sonra İşlem Geri Alınabilir Mi?

Yukarıda belirtmiş olduğumuz adımlarla Linkedin hesabınızı tamamen silme işlemini yaptıktan sonra bu işlemi geri alamazsınız. Birçok sosyal medya uygulamasında hesap silme işlemi geri alınabilirken, Linkedin bu işlemde hesabı dondurmadan kalıcı olarak siler.

Dondurma işlemi yaparak farklı sosyal medya mecralarında hesap tekrar kullanıma açılabilir. Ancak, Linkedin bu özelliğe sahip olmayan bir sosyal medya ağıdır. Linkedin hesabınızda bir kere kalıcı olarak silme işlemini yaptıysanız, yeniden kullanmak istediğinizde yeni ve farklı bir hesap açmanız gerekir.

Linkedin Hesabınızı Kalıcı Olarak Sildikten Sonra Ne Olur?

Linkedin tamamen hesap silme işleminden sonra aşağıda sıralamış olduğumuz bazı durumlar gerçekleştirilmez.

Hesabınızda daha önceden kaydetmiş olduğunuz hiçbir veriye veya bağlantıya ulaşmanız mümkün olmaz.

Silinen verilerinizi kısa bir süre için görüntülemeniz mümkün. Google, Yahoo ve Bing gibi arama motorlarında, arama motorlarını güncelleme ve arama gibi yöntemler bulunur. Bu yöntemler sayesinde ise bilgileriniz kısa bir süre için geçici olarak görüntülenebilir. Yani, hesabınızı silseniz de profiliniz direkt olarak arama motorlarından silinmez ve görüntülenebilir. Linkedin'in arama motorlarında bulunan bu verilere ulaşma özelliği ve erişimi olmadığı için verilerinizi de tamamen kaldırmada yardımcı olmaz.

Linkedin'de profilinizde daha önceden toplamış olduğunuz önerileri kaybeder ve erişemezsiniz.

Eğer Linkedin'de birden fazla hesap kurduysanız, o hesapta bulunan bütün önemli ve değerli verileri kaybedersiniz.

Linkedin bireysel hesaplarınızı birleştirme fırsatı sunan bir sosyal ağdır. Bu nedenden dolayı birleştirme işlemini yaptıktan sonra Linkedin hesabınızı sildiyseniz, tüm hesaplarınızda kaydedilmiş verilere ve iletilere tekrar ulaşamazsınız.

Linkedin Hangi Amaçla Kullanılır? Diğer Sosyal Medya Araçlarından Farkı Nedir?

Öncelikle Linkedin iş dünyasında kullanılan dünyanın en önemli profesyonel sosyal medya ağıdır. Linkedin uygulamasının temel amacı; iş başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin iş ilanlarını kolayca görüntülemeleri ve başvurabilmeleridir. Kişiler, Linkedin'deki profillerinde öz geçmişlerini ve yeteneklerini açıkça listeleyebilir. Linkedin üzerinden işe alınacak olan personelin hesapları ve sayfaları incelenerek çok daha kolay işe alım süreci gerçekleştirilir.

Linkedin uygulaması yapmış olduğunuz sunum, dosya ve daha birçok dokümanın paylaşılmasını veya internet sitelerinin kolay bir şekilde reklamının yapılmasını sağlar. Kariyer basamaklarının özetlendiği Linkedin'i işinizi yükseltmek, geliştirmek, yeni atılımlar gerçekleştirmek veya iş konusundaki gelişmeleri takip etmek amacıyla kullanabilirsiniz.

