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Linkedin şifresi nasıl değiştirilir? Linkedin hacklendi haberiyle kullanıcıları sarsmıştı!

08.04.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük iş platformları arasında bulunan LinkedIn'de 500 milyon kullanıcının bilgileri çalınmış ve veriler internet üzerinden satışa çıkarılmıştı. Geçtiğimiz günlerde Facebook'un hacklenmesi olayı sonrası bu defa da Linkedin'in hacklenmesi kullanıcıları endişelendirdi. Linkedin hesabı bulunan kullanıcılar Linkedin şifresi nasıl değiştirilir sorusunun cevabını merak ediyor. Peki Linkedin şifresi nasıl değiştirilir? İşte yanıtı...

Linkedin şifresi nasıl değiştirilir? Linkedin hacklendi haberiyle kullanıcıları sarsmıştı!

LinkedIn'de 500 milyon kullanıcının bilgilerinin çalındığı ve verilerin internet üzerinden satışa çıkarıldığı haberi gündemi sarsmıştı. Geçtiğimiz günlerde Facebook'un hacklenmesi olayı sonrası bu defa da Linkedin'in hacklenmesi kullanıcıları endişelendirdi. Linkedin hesabı bulunan kullanıcılar Linkedin şifresi nasıl değiştirilir sorusunun yanıtını arıyor. Peki Linkedin şifresi nasıl değiştirilir?

LINKEDIN ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR? LINKEDIN ŞİFRE DEĞİŞTİRME YÖNTEMİ

Önceki günlerde Facebook'a yapılan siber saldırı sonucunda 533 milyon kullanıcının bilgileri çalınmıştı. Benzer bir saldırı haberi de iş odaklı sosyal medya platformu LinkedIn'den geldi. Forumlarda paylaşım yapan siber saldırganlar, 500 milyon LinkedIn kullanıcısının verilerini çaldıklarını söyledi. Bunu kanıtlamak amacıyla da 2 milyon kullanıcının bilgilerini satışa çıkardı. Listede kullanıcıların adları, e-posta adresi, telefon numaraları, çalışma bilgileri ve daha başka bilgilerin de bulunduğu öğrenildi.

LinkedIn profil bilgilerinin ele geçirildiğinden şüphelenen kullanıcıların, LinkedIn ve e-posta hesaplarının şifresini değiştirmeleri gerekmekte. Linkedin şifrenizi Ayarlar’daki Şifreyi değiştir sayfasından değiştirebilirsiniz.

1) Şifreyi Ayarlar ve Gizlilik sayfasından değiştirmek için LinkedIn ana sayfanızın en üst kısmında bulunan Ben simgesini tıklayın.
2) Ardından açılır listeden Ayarlar ve Gizlilik’i seçin.
3) Hesap sekmesinin "Oturum açma ve güvenlik" bölümündeki "Şifreyi değiştir" seçeneğinin yanında yer alan "Değiştir"i tıklayın.
4) Önce geçerli şifrenizi girin, sonra yeni şifrenizi yazın ve doğrulamak için yeni şifrenizi yeniden yazın.
5) İyi bir şifre, büyük ve küçük harfleri, sayı ve simgelerin bir karışımını içermelidir.
6) Parolanızı değiştirdikten sonra tüm aktif oturumlarınızın otomatik olarak kapatılmasını istiyorsanız, 'Tüm cihazlarda yeni şifre ile oturum açılması gerekmektedir' ifadesinin yanındaki kutucuğu seçin.
7) Son olarak Kaydet'e tıklayın.

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