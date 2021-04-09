Linkedln kullanıcılarına uyarı: ''Parola ve e-posta bilgilerinizi değiştirin"

Bilişim Hukuku Derneği açıklamasında görüşlerine yer verilen Ergün, son dönemlerde artan veri hırsızlığına bir yenisin daha eklendiğini aktararak, "Geçtiğimiz hafta yaşanan Facebook'taki 533 milyon kullanıcının bilgilerinin bir forum sitesinde yayınlanmasından sonra bu sefer de Linkedln kullanıcılarının kişisel bilgileri ele geçirildi. Şirket, perşembe günü yaptığı açıklamada, yaklaşık 500 milyon kullanıcıdan ele geçirilen bilgilerin satışa çıkarıldığını doğruladı." bilgisini paylaştı.

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Linkedln kullanıcı sayısının 675 milyon olduğu düşünüldüğünde her 4 kişiden 3'ünün verisinin hacker'ların elinde olduğunu vurgulayan Ergün, şunları kaydetti:

"Hackerlar gerçekleştirdikleri hırsızlık eylemini kanıtlamak için 2 milyon kullanıcının bilgilerini ücretli olarak paylaşıma açtı. Şirket ise çalınan verilerin yalnızca kullanıcıların profillerinde halka açık olarak listelenmiş kişilerin bilgileri olduğunu, hiçbir özel üye hesabı olmadığını iddia etti. Fakat hackerlerın elinde hangi kullanıcı bilgilerinin olduğu tam olarak doğrulanabilmiş değil. Verileri çalan hacker'ların her bir kullanıcı verisi için 4 rakamlı bir ödeme talep ettikleri de gelen bilgiler arasında.