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Linkedln, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'na sunum yaptı: Türkiye'de 11 milyon üyemiz var

03.03.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, profesyonel sosyal iş ağı LinkedIn'in hukuk danışmanı Joshua Retien'ı dinledi. Retien, "Dünya genelinde yaklaşık 810 milyon, Türkiye'de ise 11 milyon üyemiz var. Türkiye'deki mevcut kullanıcı tabanımız çok hızlı bir şekilde büyüyor" ifadelerini kullandı.

Linkedln, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'na sunum yaptı: Türkiye'de 11 milyon üyemiz var

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplanan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nun gündeminde profesyonel sosyal iş ağı LinkedIn vardı. Linkedln yetkilileri, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Toplantısı'nda sunum yaptı.

JOSHUA RETIEN: TÜRKİYE'DEKİ İŞ GÜCÜ, BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Linkedln Hukuk Danışmanı Joshua Retien, merkezi İrlanda olan platformun 18 binden fazla çalışanının bulunduğunu, 26 dilde hizmet verdiğini söyledi. Türkiye'de ofis kurma konusundaki çalışmaları devam ettirdiklerini belirten Retien, "Çalışmalarımızın merkezinde üyelerimiz yer alıyor. Linkedln aktif bir platform ve kullanıcıların önlerindeki imkanları artırdık. Türkiye'de 2011'den bu yana bulunuyoruz. Türkiye'deki iş gücü, bizim için önemli. İngiltere ve Almanya'nın arkasından Türkiye'ye giriş yapmıştık. Dünya genelinde yaklaşık 810 milyon, Türkiye'de ise 11 milyon üyemiz var. Türkiye'deki mevcut kullanıcı tabanımız çok hızlı bir şekilde büyüyor" dedi.

LinkedIn

"LİNKEDIN GERÇEK İNSANLARLA TEMASI SAĞLIYOR"

Joshua Retien, Türkiye'deki şirketlerin iş ilanları açmak ve yeni yetenekler bulmak için Linkedln'i kullandığını aktararak, "Büyük şirketlerin dünya çapında yetenekleri kendine çekebilmek, marka değeri yaratmak ve en iyi adayı bulabilmek için Linkedln'in çözümlerinden istifade ediyorlar. Politika yapmaktan tutun da analizlere kadar iş gücü piyasasına çok büyük bir değer katıyoruz. Buna göre; iş ilanlarına çıkılıyor, insanlar iş bulabilmek için buna göre kendilerini geliştiriyorlar, iş arayan ile işveren arasında temas kurma fırsatı yaratıyoruz. Linkedln profesyonel anlamda görüşlerin paylaşılabileceği bir platform. Kullanıcıların kendilerini güvende hissetmesini istiyoruz. Bu konuda kural ve politikalar geliştiriyoruz. Yaptığımız çalışmalarla sahte hesapların önüne geçiyoruz. Sahte hesap girişimlerinin yüzde 99'u durduruldu. Sahte profilleri önlüyoruz. Amacımız, açık ve net küresel politikalar benimsemek ve bu politikaların herkese uygulandığından emin olmak" diye konuştu. (DHA)

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