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Lion Air ve Seoul Air şirketleri de Çin'e uçuşlarını durduruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 14:25 | Son Güncelleme

Lion Air ve Seoul Air şirketleri de Çin'e uçuşlarını durduruyor

BANGKOK (AA) - İngiliz hava yolları British Airways'in (BA) ardından Lion Air ve Seoul Air şirketleri, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin'e tüm uçuşlarını durdurma kararı aldı.

Lion Air şirketinin sözcüsü Danang Mandala Prihantor, yaptığı açıklamada, gelecek günlerde Endonezya'nın Denpasar, Manado, Surabaya, Cakarta ve Batam kentlerinden Çin'deki 15 havalimanına yapılacak 50'den fazla uçuşun iptal edildiğini bildirdi.

Güney Kore'nin Seoul Air şirketi de Çin ana karasında Cangciacie ve Linyi kentlerine yapılan uçuşları askıya aldığını açıkladı.

Finlandiya hava yolları Finnair, merkezi Hong Kong'da bulunan Cathay Pacific ve Singapor şirketi Jetstar Asia, Çin ana karasına sefer sayılarını azaltacağını duyurdu.

BA'dan yapılan açıklamada, "İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın seyahat uyarısının ardından derhal geçerli olmak üzere Çin ana karasıyla karşılıklı tüm uçuşları askıya aldık." ifadesi kullanılmıştı.

Şirketin Pekin ve Şahghay'la İngiltere arasında karşılıklı günlük uçak seferleri bulunuyordu.

- Yeni tip koronavirüs salgını

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede, yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı 17 kentte toplu ulaşım durduruldu.

Ülkede bugün itibarıyla can kaybı 132'ye, virüs bulaşan hasta sayısı 5 bin 974'e, müşahede altındaki hasta sayısı da 59 bin 990'a çıktı.

Yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor. İlk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkıyor. İleri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden olan virüs, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
çin koronavirüs Lion Air ve Seoul Air

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