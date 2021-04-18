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Lionel Messi, Kral Kupası'nda tarih yazdı

18.04.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya Kral Kupası finalinde, Athletic Bilbao'yu 4-0 mağlup eden Barcelona, kupayı 31. kez müzesine götürdü. Arjantinli yıldız Messi de 119 yıllık kupa tarihinde 7 farklı finalde gol atan ilk oyuncu oldu.

Lionel Messi, Kral Kupası'nda tarih yazdı

İspanya Kral Kupası finalinde dün Barcelona ile Athletic Bilbao kozlarını paylaştı. Barça, Griezmann, Frenkie De Jong ve Lionel Messi’nin (2) golleriyle kupanın 31. kez sahibi oldu.

Dev finalde 2 gol atan Messi, 119 yıllık kupa serüveninde 7 farklı final mücadelesinde gol sevinci yaşayan ilk futbolcu olurken, takımıyla çıktığı 10 final maçında 9 gol de kaydederek Kral Kupası'nın final tarihinde en çok gol atan ismi oldu.

Öte yandan Barcelona'da ilk sezonunu geçiren Hollandalı teknik direktör Ronald Koeman da, Katalan ekibinde ilk kupa zaferini yaşadı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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