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  4. Lipoliz ne demek? Yalnızca 15 dakika sürüyor! 10. günden sonra...

Lipoliz ne demek? Yalnızca 15 dakika sürüyor! 10. günden sonra...

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.07.2020 16:20 | Son Güncelleme

Son dönemde adını sıkça duymaya başladık ve birçok çeşidi var. Fakat biz bugün, diğer yöntemlere göre daha etkili olan Enzimatik Lipoliz’ den bahsedeceğiz. Enzimatik Lipoliz, mezoterapi tekniği ile yapılır. Yani çok ince olan mezoterapi iğneleri ile cildin yağ birikimi olan bölgelerine enjeksiyon yöntemi ile uygulanır. Lipoliz, Türkçe’de yağ parçalama anlamına gelir.

Lipoliz ne demek? Yalnızca 15 dakika sürüyor! 10. günden sonra...

İçeriğinde yağ parçalayan enzim kollajenaz ve hyalurinidaz bulunur. Aynı zamanda soya bitkisi ekstresi olan ve yağ yakımını sağlayan Fosfatidil Kolin ve Deoksikolik Asit vardır. Bunların dışında metabolizma hızını artıran, sporcuların da antrenman öncesi yağ yakımı için kullandığı L - Carnitin ve kafein de yer alır. Bu maddelerin hepsi ABD’de FDA (Amerikan Besin ve İlaç Kurumu) tarafından onaylı ve CE sertifikalıdır. Kullanımları güvenlidir.

Lipoliz, yağ birikimi fazla olan bölgelere, spor ve diyetle gitmeyen inatçı yağları parçalamak için yapılır. En sık uygulandığı bölgeler, karın çevresindeki yağlı alanlar, basen, iç bacak, dış bacak, gıdı, kollar, koltuk altı kenarı ve sutyen bölgesidir. Tempolu yürüyüş ve sebze ağırlıklı bir beslenmeyle başarı artar. İşlem 15-20 dakika sürer. Hasta, sonucu 10. günden itibaren gözle görülür şekilde almaya başlar. Daha önce giremediği kıyafetlere girer. Tam sonuç ise dördüncü haftada görülür. Genelde bir seansta tatmin edici sonuç alınır. Bölgesel yağlanması fazla olan hastalarda ikinci seans yapılabilir.

LIPOSUCTION'A YAKIN SONUÇLAR VERİYOR

Enzimatik Lipoliz ile cerrahi bir yöntem olan liposuction’a yakın sonuçlar elde edilir. Ameliyata göre avantajları, cerrahi bir yöntem olmaması, hastanın günlük yaşamına hemen dönebilmesi, narkozsuz olması ve hastanede yatış zorunluluğu olmamasıdır. Aynı zamanda liposuction’da görülebilen cilt dalgalanmaları da lipolizde olmaz. Maliyet olarak da çok daha uygundur. Yaz kış her mevsim uygulanabilir. Diyet ve yürüyüş programına uyan hastalarda 2-3 beden küçülme beklenir. Lipoliz kokteylinin içinde bulunan Kollajenaz enzimi sayesinde uygulanan bölgede gözle görülür bir sıkılaşma olur. Bu sebeple işlem sonrası sarkma yaşanmaz.

YAĞ HÜCRELERİNİN ZARI PARÇALANIYOR

Bu işlemle birlikte yağ hücrelerinin zarı parçalanır. İşlem sırasında soğutucu sprey uygulanır ve böylece hastanın konforu maksimum düzeyde olur. Hasta, yağ hücreleri parçalandığı için hafif bir sızı dışında rahatsızlık hissetmez. İşlem öncesi ve sonrasında detaylı bir yağ kas ölçümü yapılır. İşlemden 4 hafta sonra yapılan ölçümde yağ oranında azalma, vücut kitle indeksinde düşme, organ çevresinde yağlanmanın azalması ve uygulama bölgesinin mezura ile ölçümünde ciddi küçülme saptanırken, kas oranında artış hemen hemen hastaların tümünde gözlenir. Lipoliz sonrasında 3-5 gün sürebilen geçici bir morluk olabilir. Krem ve buz uygulaması ile bu süre kısalır.

O HASTALARDA OLUMLU

İnsülin direnci, diyabet, prediyabet olan hastalarda karın çevresi küçüldüğü için açlık kan şekerinde ve HOMA’da (İnsülin direnci testi) gerileme görülür. Aynı zamanda kalp krizi riski karın çevresinin genişliği ile doğru orantılı olduğundan bu ihtimal düşer. Birçok hastada Total Kolesterol, Trigliserit, LDL (Kötü kolesterol), ALT-AST (Karaciğer enzimleri) gibi değerlerde düşüş saptanırken, HDL’de (İyi kolesterol) artış gözlenir. Bu da bir sağlık göstergesidir.

Paketlenmiş gıdalardan 1 ay uzak durmak ve günde 2-3 litre su içilmesi önerilir. Aslında lipoliz ile önerilerimize uygun beslenme ve tempolu yürüyüş de uygulandığında sağlıklı bir yaşama adım atılır. Verilen kilo ve sağlanan bölgesel incelme de kolayca geri gelmez.

Uzm. Dr. Şafak Göktaş

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