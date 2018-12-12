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Liposuction işlemi, zayıflama tamamlandıktan sonra yapılır!

ahmet.sonmez ahmet.sonmez
ESTETİK HABERLERİ  | 12.12.2018 10:22 | Son Güncelleme

Liposuction işlemi bilinenin aksine kesinlikle zayıflama ve obezite tedavisi değil, doğru biçimde yapılan vücut şekillendirme yöntemidir. İşlem aslında bir siluet düzeltme işlemidir.

Liposuction işlemi, zayıflama tamamlandıktan sonra yapılır!

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Sönmez, liposuction işlemi hakkında detaylı açıklamalarda bulunup, doğru bilinen yanlışlara açıklık getirdi.

Diyetle kilo veren fakat karın bölgesindeki fazlalıklardan ve basen kısmındaki şekil bozukluklarından kurtulamayan kişilere liposuction yönteminin uygulanabilir. Bunlar karın germe ameliyatları ile kombine olarak gerçekleştirilir.
İnatçı yağlar vücudun belirli bölgelerinde toplanarak istenmeyen görüntülere yol açar. Spora ve diyete direnç gösteren bölgesel şekil bozukluğuna yol açan yağ dokularının emilerek vücuttan atılmasına yardımcı olan işlem, birçok kişi tarafından tercih ediliyor.

TEK SEFERDE ÇOK FAZLA YAĞ ALMANIN RİSKLERİ

Yağlanmanın birçok sebebi olabilir. Genetik faktörler, beslenme, yaşam alışkanlıkları, ilaç kullanımı ve bazı hastalıklar vücutta yağlanmanın ortaya çıkmasına sebep olur.

Belirli bölgelerde istenmeyen yağların toplanmasına yönelik özellikle bu tip durumlarda liposuction işleminin oldukça iyi sonuçlar verir. Diğer yandan, tepeden tırnağa kol, sırt, bel, karın ve bacak gibi bölgelere aynı seansta liposuction işleminin yapılmasının doğru değil.Tek seferde 10,15 veya 20 litreye varan yağ alma işleminin, estetik bir sonuç için kabul edilebilir sınırların ötesinde riskler taşır. Bu yüzden fazla yağ alma ameliyatlarından kaçınmalısınız.

Kişilerin fazla kilodan şikayetleri varsa ilk etapta diyet ve spor yöntemleri ile zayıflamaları gerekir. Daha fazla kilo problemi olan kişiler ise genel cerrahların uyguladığı zayıflama ameliyatları bulunuyor.

Diyet ve spor yöntemleri ile veya zayıflama ameliyatlarından sonra, kilo verme sürecinin sonuna gelindiğinde, vücudun deformite olan bölgeleri için plastik cerrahlar devreye girer.

10 KİLO BİRDEN ZAYIFLAYAMAZSINIZ

Plastik Cerrahların kişileri zayıflatmakla ilgilenmez. Zayıfladıktan sonra ortaya çıkan deformasyonlarla ilgilenir. Vücuttan 10 litre yağ alındığında, 10 kilo birden zayıflamazsınız.

Liposuction ameliyatı yağ dokusunu alabilmek için, önceden özel bir serum ile sulandırılır. Bu su ile birlikte yağ dokusu emilir. Ameliyata başlarken bu 10 litrenin içerisinde verilen sıvı bulunur. Net olarak alınan yağı 2-3 litre civarındadır.

Bu 2-3 litre yağı alındığında da, ‘2-3 kilo zayıflattı’ algısı yanlıştır. Çünkü yağ dokusunun özgül ağırlığı sudan daha hafiftir. Eğer kişi ideal kiloda veya ideal kiloya yakınsa liposuction ameliyatı düşünebilir.

Tüm çabalara rağmen belli bölgelerde yağlanma azalmıyorsa, sadece bu bölgelere yönelik yapılacak bir ameliyat kişiyi memnun edebilir. Doğru hastaya doğru uygulama her zaman en iyi yöntemdir.

Doç. Dr. Ahmet Sönmez
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı

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Anahtar Kelimeler:
Liposuction işlemi vücut şekillendirme

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