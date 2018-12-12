Liposuction işlemi, zayıflama tamamlandıktan sonra yapılır!

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Sönmez, liposuction işlemi hakkında detaylı açıklamalarda bulunup, doğru bilinen yanlışlara açıklık getirdi.

Diyetle kilo veren fakat karın bölgesindeki fazlalıklardan ve basen kısmındaki şekil bozukluklarından kurtulamayan kişilere liposuction yönteminin uygulanabilir. Bunlar karın germe ameliyatları ile kombine olarak gerçekleştirilir.

İnatçı yağlar vücudun belirli bölgelerinde toplanarak istenmeyen görüntülere yol açar. Spora ve diyete direnç gösteren bölgesel şekil bozukluğuna yol açan yağ dokularının emilerek vücuttan atılmasına yardımcı olan işlem, birçok kişi tarafından tercih ediliyor.

TEK SEFERDE ÇOK FAZLA YAĞ ALMANIN RİSKLERİ

Yağlanmanın birçok sebebi olabilir. Genetik faktörler, beslenme, yaşam alışkanlıkları, ilaç kullanımı ve bazı hastalıklar vücutta yağlanmanın ortaya çıkmasına sebep olur.

Belirli bölgelerde istenmeyen yağların toplanmasına yönelik özellikle bu tip durumlarda liposuction işleminin oldukça iyi sonuçlar verir. Diğer yandan, tepeden tırnağa kol, sırt, bel, karın ve bacak gibi bölgelere aynı seansta liposuction işleminin yapılmasının doğru değil. Tek seferde 10,15 veya 20 litreye varan yağ alma işleminin, estetik bir sonuç için kabul edilebilir sınırların ötesinde riskler taşır. Bu yüzden fazla yağ alma ameliyatlarından kaçınmalısınız.