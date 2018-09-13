'Liranın Güçsüzlüğü Enflasyonu Besliyor'

Yabancı yatırımcıların beklentilerini doğru değerlendirememenin bedeli ağır olabilir. Global Source Partners'dan siyaset uzmanı Atilla Yeşilada, faiz oranlarındaki artışın yeterli bulunmaması durumunda çok büyük bir satış dalgası yaşanacağını, böyle bir durumda döviz kurlarındaki artışın ne kadar olacağını tahmin etmenin zor olacağını söylüyor.

Türk lirasının, büyük bölümü son birkaç hafta içinde olmak üzere, değerinin yüzde 40'ından fazlasını kaybetmesi enflasyonu körüklüyor.

Merkez Bankası, iki haneli enflasyon rakamlarını dizginlemek ve liranın değerinin düşüşünü kontrol altına almak için faiz oranlarını yükseltmesi konusunda yoğun bir baskı altındaydı. Buarada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın para politikaları üzerindeki etkisi kaygı yaratmaya devam ediyor.

Öte yandan uzmanlar, liranın değerini kaybetmeye devam etmesinin Türk kamuoyunun liraya olan güvenini yitirmesine neden olacağını ve tüm birikimlerini dolara çevirmeye başlayacaklarını kaydediyor. Böyle bir senaryo, lira üzerindeki baskıyı arttırır ve ekonominin kısır döngüye girmesine yol açar.

İktisatçı İnan Demir, liranın güçsüzlüğünün enflasyonu beslediğini, Merkez Bankası'nın yetersiz adımlarının dolara olan talebi arttırdığını, bunun da lirayı zayıflatıp enflasyonu yükselttiğini kaydediyor.

Demir, ”Türkiye'de geçmişte görüldü ki liranın hızlı değer kaybı, ekonominin de aniden yavaşlamasına neden oluyor. Gayrisafi Milli Hasıla yüzde 11 ila 13 oranında düştü. Bu Türkiye için büyük bir risk,” şeklinde konuşuyor.

Yabancı bankalar, Türk ekonomisinin önümüzdeki yıl gerileme içine gireceğini öngörüyor. Uzmanlara göre Erdoğan'ın zamanlaması ise bundan daha kötü olamazdı. Mart ayında yapılacak yerel seçimler, muhalefet partilerinin gücünü gösterebileceği bir fırsat anlamına geliyor. Erdoğan ise Mart'taki seçimlerde büyük kazanımlar elde etmeyi bir öncelik haline getirdi.