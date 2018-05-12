Lisa Appleton plajda göğüs şov yaptı

Plajda şov yaptı!

Kendisini görüntülemek isteyen paparazzilere yeni saçlarını gösteren ünlü yıldız deniz kıyısında şov yapmaya başladı.

Göğüsleri dışarıda poz vermeye devam eden Appleton pozlarıyla günün konusu oldu.

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Lisa Appleton daha önce de alkollü ve yarı çıplak halde kameralara yakalanmıştı.