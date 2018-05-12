Lisa Appleton plajda göğüs şov yaptı

Lisa Appleton
1 / 24
İngiltere'de yayınlanan Big Brother aldı şovdaki aykırı halleriyle ünlüler kervanına katılan Lisa Appleton İspanya tatilinde sınırları zorladı.
2 / 24
Kendisini görüntülemek isteyen paparazzilere yeni saçlarını gösteren ünlü yıldız deniz kıyısında şov yapmaya başladı.
3 / 24
Çiçekli mayokinisi içinde objektiflere poz veren ünlü yıldız birden göğüslerini açtı.
4 / 24
Göğüsleri dışarıda poz vermeye devam eden Appleton pozlarıyla günün konusu oldu.
5 / 24
Lisa Appleton daha önce de alkollü ve yarı çıplak halde kameralara yakalanmıştı.
Okuyucu Yorumları 1 yorum