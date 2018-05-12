MAGAZİN

Lisa Appleton plajda göğüs şov yaptı

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.05.2018 13:31 | Son Güncelleme

Dünyada izlenme rekorları kıran Big Brother'daki cesur tavrı ile ünlüler dünyasına giren Lisa Appleton plajda göğüs şov yaptı

Plajda şov yaptı!

Lisa Appleton

1 / 24

İngiltere'de yayınlanan Big Brother aldı şovdaki aykırı halleriyle ünlüler kervanına katılan Lisa Appleton İspanya tatilinde sınırları zorladı.
2 / 24

Kendisini görüntülemek isteyen paparazzilere yeni saçlarını gösteren ünlü yıldız deniz kıyısında şov yapmaya başladı.
3 / 24

Çiçekli mayokinisi içinde objektiflere poz veren ünlü yıldız birden göğüslerini açtı.
4 / 24

Göğüsleri dışarıda poz vermeye devam eden Appleton pozlarıyla günün konusu oldu.
5 / 24

Lisa Appleton daha önce de alkollü ve yarı çıplak halde kameralara yakalanmıştı.
6 / 24

7 / 24

8 / 24

9 / 24

10 / 24

11 / 24

12 / 24

13 / 24

14 / 24

15 / 24

16 / 24

17 / 24

18 / 24

19 / 24

20 / 24

21 / 24

22 / 24

23 / 24

24 / 24

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Lisa Appleton galeri

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı

Muharrem İnce'den olay sözler: Erdoğan'ın yüzüne söyledim!

Muharrem İnce'den olay sözler: Erdoğan'ın yüzüne söyledim!

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Ayasofya Meydanı'nda sabah namazı kılındı

Ayasofya Meydanı'nda sabah namazı kılındı

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu kadar iğrenç bir kadın görmedim bildiğin ucuz yağ tulumu prim yapması bu haliyle insanları çok iyi anlatıyor kalite anlayışını
Diğer Haberler
Yıllık kazancı 1 milyar TL!

Yıllık kazancı 1 milyar TL!

Sinan Akçıl: Artık sevgilim yok

Sinan Akçıl: Artık sevgilim yok

Burçin'den İlker'e romantik mesaj

Burçin'den İlker'e romantik mesaj

Nilüfer'in kızı çok güzel bir genç kız oldu!

Nilüfer'in kızı çok güzel bir genç kız oldu!

Yavuz Bingöl: Onlardan daha çok demokratız

Yavuz Bingöl: Onlardan daha çok demokratız

Hazal Filiz Küçükköse yeni sevgilisiyle öpüşürken yakalandı

Hazal Filiz Küçükköse yeni sevgilisiyle öpüşürken yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.