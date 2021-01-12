HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Lisa Montgomery: ABD'de tek federal kadın idam mahkumunun infazı son anda durduruldu

Lisa Montgomery: ABD'de tek federal kadın idam mahkumunun infazı son anda durduruldu

12.01.2021 13:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Lisa Montgomery: ABD'de tek federal kadın idam mahkumunun infazı son anda durduruldu

The judge orders a mental competency hearing to be held - just hours before the scheduled execution.

ABD'de bir mahkeme, ülkedeki tek federal kadın idam mahkumu Lisa Montgomery'nin cezasının infazını durdurdu. Mahkeme bu kararı, infaza birkaç saat kala aldı.

52 yaşındaki Lisa Montgomery, 2004'te Missouri'de boğarak öldürdüğü hamile bir kadının karnını yararak bebeğini kaçırmaktan hüküm giymişti.

ABD genelinde 1 Ekim itibarıyla 2 bin 553 idam mahkumu infazını bekliyor. Bu mahkumlardan 51'i kadın.

Montgomery dışındaki kadın idam mahkumlarının tümü eyalet mahkemeleri tarafından idam cezasına çarptırılan kişiler.

'Beyin hasarlı doğdu'

2007'de idam cezasına çarptırılan Lisa Montgomery'nin cezası bugün Indiana'nın Terre Haute kentinde zehirli iğneyle infaz edilecekti.

İnfaz gerçekleşseydi, 70 yıla yakın aradan sonra ilk kez federal bir kadın idam mahkumu idam edilmiş olacaktı.

Montgomery'nin avukatları mahkemede, müvekkillerinin beyin hasarlı doğduğunu ve akli dengesinin yerinde olmadığını söyledi.

Yargıç da Montgomery'nin akıl sağlığının infaza elverişli olup olmadığının belirlenmesi için yeni bir duruşma yapılması gerektiğine karar verdi.

CNN, savcılığın bu kararı temyiz edeceğini duyurdu.

Lisa Montgomery'nin cezası ikinci kez erteleniyor.

Montgomery'nin Aralık sonunda idam edilmesi planlanıyordu. Ancak avukatının Covid-19'a yakalanması nedeniyle infaz ertelenmişti.

ABD'de Bonnie Heady adlı bir idam mahkumu, federal mahkeme kararıyla cezası infaz edilen son kadın olmuştu.

Heady'nin cezası 1953'te Missouri'de zehirli gazla infaz edilmişti.

Trump 17 yıl sonra federal idamları geri getirdi

ABD'de federal idam mahkumlarının cezası 17 yıldır infaz edilmiyordu. Ancak Başkan Donald Trump'ın kararıyla infazlara geçen yıl yeniden başlandı.

Montgomery'nin idam cezasından tamamen kurtulma olasılığı bulunuyor.

20 Ocak'ta Trump'tan görevi başkanlık görevini devralacak olan Joe Biden, federal infazlara son vermek istediğini açıklamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi
Endonezya’da düşen yolcu uçağının kara kutusu denizden çıkarıldı Endonezya’da düşen yolcu uçağının kara kutusu denizden çıkarıldı
Besmelenin sırrı ve anlamıBesmelenin sırrı ve anlamı

En Çok Okunan Haberler

İbo Show'la ilgili flaş karar!

İbo Show'la ilgili flaş karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya talimatı

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Trafik kilitlendi

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Trafik kilitlendi

Vahşet 04.00'te yaşandı! Çocuğunun gözleri önünde iple boğuldu

Vahşet 04.00'te yaşandı! Çocuğunun gözleri önünde iple boğuldu

WhatsApp Türkiye'de yasaklanacak mı?

WhatsApp Türkiye'de yasaklanacak mı?

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Diğer Haberler

Çin aşısı Brezilya'daki deneylerde yüzde 60'ın altında etkinlik gösterdi

Çin aşısı Brezilya'daki deneylerde yüzde 60'ın altında etkinlik gösterdi

ABD denizayısının üzerine "Trump" yazan kişiyi arıyor

Denizayısının üzerine "Trump" yazdı!

ABD'de su kayağı yapan 6 aylık bebeğin videosu viral oldu

Su kayağı yapan 6 aylık bebek şaşırttı!

Koronayı yenen 4 kişiden 3'ü 6 ay sonra sağlık sorunu yaşıyor!

Koronayı yenen 4 kişiden 3'ü 6 ay sonra sağlık sorunu yaşıyor!

Endonezya’da düşen yolcu uçağının kara kutusu denizden çıkarıldı

Endonezya’da düşen yolcu uçağının kara kutusu denizden çıkarıldı

Florida’da sırtına 'Trump' adının kazındığı bir deniz ineği keşfedildi

Nesli tükenmekte olan hayvanın sırtına 'Trump' adını kazımışlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.