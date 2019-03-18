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Lisa’nın katıldığı operasyonda 39 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 10:11 | Son Güncelleme

Van’ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalarda narkotik madde arama köpeği Lisa ile bir otomobilde yapılan aramada 39 kilogram eroin ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 65 plakalı bir otomobilde arama yapıldığı belirtildi.

Lisa’nın katıldığı operasyonda 39 kilo eroin ele geçirildi

Van’ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalarda narkotik madde arama köpeği Lisa ile bir otomobilde yapılan aramada 39 kilogram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 65 plakalı bir otomobilde arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Lisa’nın da katıldığı aramada, aracın arka koltuk döşemesi içerisine zulalanmış 77 paket halinde toplam 39 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden A.T. ve G.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.T. ise tutuklandı.

Lisa’nın katıldığı operasyonda 39 kilo eroin ele geçirildi

Lisa’nın katıldığı operasyonda 39 kilo eroin ele geçirildi

Lisa’nın katıldığı operasyonda 39 kilo eroin ele geçirildi

Lisa’nın katıldığı operasyonda 39 kilo eroin ele geçirildi

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