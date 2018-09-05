Lisans mezunu komiser yardımcısı alınacak

Emniyet Genel Müdürlüğünce teşkilat dışından 3 bin komiser yardımcısı adayı öğrenci alınacağı bildirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi'ne emniyet mensubu olmayan adaylar arasından 300 kadın, 2 bin 700 erkek olmak üzere, 3 bin komiser yardımcısı adayı öğrenci alımı yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılı polis amirleri eğitimi merkezi öğrenci adaylığına başvurmak isteyen adaylarda aranan şartlar şöyle sıralandı:
''Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, lisans mezunu veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 2017 ve 2018 yılı KPSS lisans P3 puan türünden 70 veya üzerinde puan almış olmak, emniyet teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için en az 63 taban puanı almış olmak, 30 yaşından gün almamış olmak ve sağlık yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak."
Alıma ilişkin diğer hususların, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi "www.pa.edu.tr"den takip edilebileceği kaydedildi.
Brunson davasına bakan savcı değişti
Binlerce öğretmeni ilgilendiren haber! Başvurular başladı
Ciner Medya Grubu'ndan sonra Demirören Medya Grubu'nda da tenkisat depremi
Rusya'dan son dakika İdlib açıklaması!
ABD'de havalimanında büyük panik! Uçak karantinaya alındı, polis ve ambulanslar etrafını sardı!
Şanlıurfa'da arkadaşını sevgilisiyle baş başa gören Suriyeli genç dehşet saçtı!
Gazinoda tanışıp evlendi! 18 gün sonra boğarak öldürdü!
MHP’li vekil: Sarayın önünde çadır kuracağım
Ünlü pornocu birgün kiliseye gitti! Sonrasında yaşananlar inanılmaz!
30 Ağustos resepsiyonunda 'şarbon' testi! Binali Yıldırım: Önce Bakan yesin
Android kullananlar dikkat! Gizlice telefon görüşmelerini kaydeden casus yazılım bulundu
Tehditlerden korkup Loris Karius'u terk etmişti, şimdi o futbolcuyla birlikte
Okuyucu Yorumları 0 yorum