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Lisans mezunu komiser yardımcısı alınacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 20:17 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğünce, teşkilat dışından 3 bin komiser yardımcısı adayı öğrenci alınacak

Emniyet Genel Müdürlüğünce teşkilat dışından 3 bin komiser yardımcısı adayı öğrenci alınacağı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi'ne emniyet mensubu olmayan adaylar arasından 300 kadın, 2 bin 700 erkek olmak üzere, 3 bin komiser yardımcısı adayı öğrenci alımı yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılı polis amirleri eğitimi merkezi öğrenci adaylığına başvurmak isteyen adaylarda aranan şartlar şöyle sıralandı:

''Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, lisans mezunu veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 2017 ve 2018 yılı KPSS lisans P3 puan türünden 70 veya üzerinde puan almış olmak, emniyet teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için en az 63 taban puanı almış olmak, 30 yaşından gün almamış olmak ve sağlık yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak."

Alıma ilişkin diğer hususların, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi "www.pa.edu.tr"den takip edilebileceği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
3 bin komiser yardımcısı alınacak

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