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Lisans tamamlama başvuruları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 15:35 | Son Güncelleme

Sağlık ve ilahiyat alanlarında ön lisans programlarından mezun adayların, lisans tamamlama başvuru ve tercihleri 24 Temmuz'a kadar alınacak

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) sağlık ve ilahiyat alanlarında ön lisans programlarından mezun adayların, lisans tamamlama başvuru ve tercihleri 24 Temmuz'a kadar alınacak.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, sağlık ve ilahiyat alanlarında ön lisans programlarından mezun adayların yararlanacağı lisans tamamlama başvuru ve tercih işlemleri başladı.

İlahiyat alanında lisans tamamlama programına, 18 Mayıs 2018'den önce ilahiyat ön lisans programından mezun olan tüm adaylar başvurabilecek.

YÖK'ün belirlediği sağlık ön lisans programlarından 19 Kasım 2014'ten önce mezun olan adaylar da sağlık lisans tamamlama programına başvuruda bulunabilecek.

Adaylar, başvuru ve tercihlerini 24 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar YÖK'ün resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirecek. Adaylar en fazla 20 tercih yapabilecek.

Yerleştirme işlemleri, adayların mezuniyet not ortalamalarının 2 katı alınarak hesaplanan yerleştirme puanlarına ve tercihlerine göre sıralamaya tabi tutularak yapılacak.

Başvuru ve tercih sürecinde, adayların yerleştirme işlemlerine esas olacak ön lisans mezuniyet tarihi, alanı ve not ortalamaları YÖKSİS veri tabanından otomatik olarak alınacak.

Bilgilerinde hata olanların, başvuru ve tercih süresi içerisinde, mezun oldukları yükseköğretim kurumuna başvurarak bilgilerinin düzeltilmesini sağlaması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Lisans Tamamlama sağlık ve ilahiyat alanları YÖK Yükseköğretim Kurulu

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