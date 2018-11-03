Lisanslar çalınınca maç ertelendi

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA) - HATAY'da Süper Amatör liginde pazar günü yapılacak olan Reyhanlı Belediye Spor- Arsuz Gözcüler Spor karşılaşması, ev sahibi takımın futbolcularının lisansları çalınınca ertelendi.
Olay, Arsuz ilçesinde meydana geldi. Arsuz Gözcüler Spor'un teknik direktörü Bülent Kuvvetli, Madenli Balıkçı barınağında aracını park ederek balık tutmaya gitti. Bir süre sonra dönen Kuvvetli, aracındaki, içinde sporcu lisanslarının da bulunduğu çantanın çalındığını fark edip, polise haber verdi. Polis ekipleri, hırsızlığın yaşandığı araçta inceleme yaptı.
Hırsızlık, tutulan tutanakla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Hatay Temsilciliği'ne bildirildi. Bunun üzerine Reyhanlı Belediye Spor- Arsuz Gözcüler Spor karşılaşması, ASKF tarafından ileri bir tarihe erteledi. Lisanslar daha sonra deniz kenarında atılmış olarak bulundu. Polis, lisansları incelemek üzere karakola götürdü.
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