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Lisanssız madeni yağ üreten fabrikaya baskın

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 12:28 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin İncesi ilçesinde madeni yağ fabrikasına baskın düzenleyen jandarma ekipleri, işletme yetkilisi 2 kişi hakkında lisanssız üretim yapıldığı gerekçesiyle adli ve idari soruşturma başlattı.

Lisanssız madeni yağ üreten fabrikaya baskın

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin İncesi ilçesinde madeni yağ fabrikasına baskın düzenleyen jandarma ekipleri, işletme yetkilisi 2 kişi hakkında lisanssız üretim yapıldığı gerekçesiyle adli ve idari soruşturma başlattı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş ekipleri, bir istihbaratı değerlendirip, İncesu ilçesi Serkent Mahallesi'ndeki organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren madeni yağ fabrikasına operasyon düzenledi. Lisanssız üretim yapıldığı belirlenen işletmede, menşei ve türü tespit edilemeyen 147 bin litre ürün ele geçirildi. İşletme yetkilisi 2 kişi hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

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