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Lisansüstü eğitimi için geldiği Konya’da Müslüman oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 15:53 | Son Güncelleme

Benin’den lisansüstü eğitimi için Konya’ya gelen ve Necmettin Erbakan Üniversitesinde (NEÜ) öğrenim gören Jaures Badet kendi isteği ile İslam’ı seçerek Mehmet adını aldı.Lisansüstü eğitimi öncesi NEÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (KONDİL) Türkçe eğitimi alan Jaures Badet, hocalarından ve kendisiyle birlikte Türkçe eğitimi alan arkadaşlarından etkilenerek İslam dini hakkında araştırma yapmaya başladı.

Benin’den lisansüstü eğitimi için Konya’ya gelen ve Necmettin Erbakan Üniversitesinde (NEÜ) öğrenim gören Jaures Badet kendi isteği ile İslam’ı seçerek Mehmet adını aldı.
Lisansüstü eğitimi öncesi NEÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (KONDİL) Türkçe eğitimi alan Jaures Badet, hocalarından ve kendisiyle birlikte Türkçe eğitimi alan arkadaşlarından etkilenerek İslam dini hakkında araştırma yapmaya başladı. Bu süreçte Kur’an okuyan ve oruç tutan Badet, Müslüman olmaya karar verdi. Badet için Konya İl Müftülüğünde ihtida töreni düzenlendi. Törene, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, KONDİL öğretim görevlileri ve Badet’in arkadaşları katıldı.
İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu’nun kendisine İslam dini hakkında verdiği bilgilerin ardından Badet, şahitler huzurunda Kelime-i Şahadet getirerek Müslüman oldu. Müftü Poçanoğlu tarafından yapılan duanın akabinde Badet’e, Poçanoğlu ve Rektör Zorlu ihtida belgesi, Kuran-ı Kerim, ilmihal ve kalem hediye etti.
Türkiye’ye 9 ay önce geldiğini ve burada çok iyi insanlarla karşılaştığını söyleyen Badet, “Türkiye’de bulunduğum ortam çok güzeldi ve arkadaşlarım benim için dünyadaki en iyi insanlar. Ben önceden de İslam dini ile ilgileniyordum ve birkaç aydır Kuran okuyorum. Müslüman olmaya karar vermeden önce oruç tuttum ve oruç tuttuğumda kendimi çok huzurlu hissediyordum. Böylelikle Müslüman olmaya karar verdim, hocama söyledim ve o da gerekenleri yaptı. Şimdi kendimi çok iyi hissediyorum, hayatımdaki en güzel gün bugün diyebilirim. Benim için yeni bir hayat başlıyor ve biliyorum ki söylediklerime, davranışlarıma şimdi daha da dikkat etmem gerek” şeklinde duygularını ifade etti.

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