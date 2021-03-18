Lise 2. sınavlar ne zaman yapılacak? Lise sınav tarihleri için MEB'den açıklama

Uzaktan eğitim ile başlayan 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi belirli günlerde yüz yüze eğitim ile devam ediyor. 8-26 Mart tarihleri arasında birinci sınavlarını tamamlayacak olan liseliler, lise ikinci sınavları ne zaman olacak? sorusu hakkında arama motorları üzerinden araştırmalar yapıyor. Peki, liselerde ikinci sınavlar ne zaman başlayacak? İşte, MEB'den lise ikinci sınavların tarihleri hakkında açıklama!

LİSELERDE İKİNCİ SINAVLAR NE ZAMAN OLACAK?

8-26 Mart tarihleri arasında ilk sınavlarını tamamlayacak olan liseliler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında ikinci sınavları için okula gidecek.

OKULLARDA YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların yaz tatiline ilişkin şu açıklamada bulundu

"15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok."

