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Lise 2. sınavlar yapılacak mı? Lise 2. sınavları iptal mi olacak?

20.03.2021 00:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs ile mücadele kapsamında bir süredir uzaktan eğitimde olan liseliler normalleşmeye yönelik atılan adımların ardından yüz yüze eğitime geri dönüyor. 8 - 26 Mart tarihleri arasında ilk sınavlarını tamamlayacak olan lise öğencileri ikinci sınavlar ne zaman olacak? sorusuna yanıt arıyor. Diğer yandan, vaka sayılarının artması nedeni ile lise ikinci sınavlar iptal mi olacak? sorusu merak konusu oldu. İşte, MEB'den ikinci sınav tarihi açıklaması!

Lise 2. sınavlar yapılacak mı? Lise 2. sınavları iptal mi olacak?

8-26 Mart tarihlerinde gerçekleşen birinci sınavları için okula giden lise öğrencileri, ikinci sınav tarihlerini şimdiden araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili açıklamalara yer verirken, vaka sayılarının artması nedeni ile öğrenciler ve öğretmenler arama motorları üzerinden lise ikinci sınavları iptal mi olacak? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Lise 2. sınavlar yapılacak mı? İşte, yanıtı!

LİSE İKİNCİ SINAVLARI İPTAL Mİ OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; lise öğrencileri 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında ikinci sınavları için okula gidecek. Diğer yandan, MEB'den ikinci sınavların iptal olması ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

OKULLARDA YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların yaz tatiline ilişkin şu açıklamada bulundu

"15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok."

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen sınav yüz yüze eğitim
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