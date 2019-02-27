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Lise atölyesinde uygulama dersinde patlama: 4 öğrenci yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 17:46 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, Mimarsinan Endüstri Meslek ve Anadolu Teknik Lisesi'ndeki uygulama dersinde, indüksiyon ocağında maden eritilirken meydana gelen patlama, 4 öğrenci yaralandı.

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, Mimarsinan Endüstri Meslek ve Anadolu Teknik Lisesi'ndeki uygulama dersinde, indüksiyon ocağında maden eritilirken meydana gelen patlama, 4 öğrenci yaralandı. Olay, öğle saatlerinde merkez Melikgazi ilçesinde bulunan Mimarsinan Endüstri Meslek ve Anadolu Teknik Lisesi'nde meydana geldi. Metalurji bölümü atölyesindeki uygulama dersinde öğrenciler indüksiyon ocağında maden eritirken patlama meydana geldi. Patlamada, öğrenciler Melih Duran Oğuz, Nisanur Horuz, Furkan Gökgöz ve Ferhat Yiğit yaralandı. 4 öğrenci, çağrılan ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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