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Lise binasındaki bilgisayar odasında yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 17:41 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bulunan lisenin 2'nci katındaki bilgisayar odasında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.  Atatürk Bulvarı'ndaki Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 2'nci katında bulunan bilgisayar odasından, saat 14.00 sıralarında, dumanlar yükselmeye başladı.

Lise binasındaki bilgisayar odasında yangın

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bulunan lisenin 2'nci katındaki bilgisayar odasında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Atatürk Bulvarı'ndaki Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 2'nci katında bulunan bilgisayar odasından, saat 14.00 sıralarında, dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye görevlileri, alevlere hem bina içinden hem de dışarıdan su sıkarak, müdahale etti. Yangın, 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yapılan inceleme sonucu elektrik kontağında çıktığı belirlenen yangında, içinde 20 bilgisayarın bulunduğu sınıf kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Lise binasındaki bilgisayar odasında yangınLise binasındaki bilgisayar odasında yangınLise binasındaki bilgisayar odasında yangınLise binasındaki bilgisayar odasında yangın

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