Lise çağında dudak dolgusundan uzak durulmalı

Bugünlerde genç kızlarda iri ve kalın dudaklı olmak çokça istenen bir durum. Dudaklar doğuştan dolgun ve ideal ise sorun yok. Ama herkes bu konuda şanslı olamıyor. Dolayısıyla bu konuda estetik doktorlarına yönelim oldukça artmış görünüyor. Peki kaç yaşından itibaren dudak dolgusu yaptırılmalı? Medikal Estetik Uzmanı Dr. Nedim Budakoğlu, dudak dolgusu ile ilgili bilgiler verdi…

KADINLAR ÇOK ÖNEMSİYOR

Dudak dolgusu; normalde cildimizin yapısında var olan hyalüronik asit olarak adlandırılan bir malzemenin, özel laboratuvar şartlarında ciddi emek ve çalışma isteyen hijyenik koşullarda bakterilere ürettirilerek vücuda dışardan enjekte edilebilir hale getirilen bir üründür. Üretimi ve enjeksiyonu tamamıyla tıbbi prosedürler içinde kalınarak yapılmalıdır. Bu noktada hem ürünün, hem de ürünü uygulayanın tıbbi kalifiye özellikleri olması gerekir.

Son zamanlarda trend 'iri dudaklı olmak' diyebiliriz. Instagram ve benzer uygulamaların tamamında yüksek takipçisi olanlarda ve yüksek takipçi peşinde olanlarda iri dudaklı resimler görmek mümkün. Hatta dudaklar iri ve dolgun değilse, biraz uygulama hileleri ya da bazı dudak hareketleri ile bu görünüm sağlanabiliyor.