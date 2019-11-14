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Lise çağında dudak dolgusundan uzak durulmalı

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.11.2019 11:07 | Son Güncelleme

Nasıl ki 7-8 yıl önce ince kaşlı olmak moda ise günümüzde de iri dudak modası var. Doğuştan iri dudağı olmayanlar da çareyi dudak dolgularında arıyor. Ancak bu uygulama lise çağında değil, 20’li yaşlardan sonra, uzman hekimlere yaptırılmalı.

Lise çağında dudak dolgusundan uzak durulmalı

Bugünlerde genç kızlarda iri ve kalın dudaklı olmak çokça istenen bir durum. Dudaklar doğuştan dolgun ve ideal ise sorun yok. Ama herkes bu konuda şanslı olamıyor. Dolayısıyla bu konuda estetik doktorlarına yönelim oldukça artmış görünüyor. Peki kaç yaşından itibaren dudak dolgusu yaptırılmalı? Medikal Estetik Uzmanı Dr. Nedim Budakoğlu, dudak dolgusu ile ilgili bilgiler verdi…

KADINLAR ÇOK ÖNEMSİYOR

Dudak dolgusu; normalde cildimizin yapısında var olan hyalüronik asit olarak adlandırılan bir malzemenin, özel laboratuvar şartlarında ciddi emek ve çalışma isteyen hijyenik koşullarda bakterilere ürettirilerek vücuda dışardan enjekte edilebilir hale getirilen bir üründür. Üretimi ve enjeksiyonu tamamıyla tıbbi prosedürler içinde kalınarak yapılmalıdır. Bu noktada hem ürünün, hem de ürünü uygulayanın tıbbi kalifiye özellikleri olması gerekir.

Son zamanlarda trend 'iri dudaklı olmak' diyebiliriz. Instagram ve benzer uygulamaların tamamında yüksek takipçisi olanlarda ve yüksek takipçi peşinde olanlarda iri dudaklı resimler görmek mümkün. Hatta dudaklar iri ve dolgun değilse, biraz uygulama hileleri ya da bazı dudak hareketleri ile bu görünüm sağlanabiliyor.

Bundan yola çıkarak kadınların dudak görünümüne çok önem verdiğini söyleyebiliriz. Bu trend etkileşimi sonucunda dudak dolgusu yaptırma eğiliminin de çoğaldığı sonucuna varılabilir.

İri dudaklı olmak bir moda eğilimi olarak açıklanabilir. Tıpkı bundan 7-8 sene önce ince kaşlı olmak nasıl trend olmuş ve bugün terk edilmiş bir moda haline gelmişse; iri dolgu dudaklı olmak da kısmen böyle bir yol izlemektedir. Nedeni ne olursa olsun özellikle gençlerde yani 20'nci yaştan itibaren böyle bir akımın var olduğu gerçeği ile yüz yüzeyiz.

Tıbbi prösedürler içinde kalmak koşulu ile üretilen ve enjekte edilen dudak dolgularında sağlığa aykırı hiçbir durum söz konusu değildir. Ancak bu konuda yeterli eğitim almış, kesinlikle ama kesinlikle tıp doktorları tarafından uygulanmalıdır. Fakat maalesef görülen yüksek talep nedeniyle çok fazla merdiven altı üretim ortaya çıkmış durumdadır. Kanımca asıl sorun da budur.

LİSE ÇAĞINDA YAPTIRILMAMALI

Dudaklara, abartıya kaçmadan tıbbi ve estetik kaygılar göz önünde tutularak 20'li yaşlardan itibaren dolgu yapılabilir. Lisede değil; üniversite mezuniyetinde hediye edilmesi ya da yaptırılması daha sağlıklı olacaktır. Doğru ürünle, eğitimli hekim tarafından yapılan uygulama büyük riskler taşımaz ve 6-9 ay içinde vücuttan kaybolur.

Daha uzun süre kalan, daha ucuz olan dolgu benzeri maddeler bu masum moda akımını tehdit etmektedir. Son 4-5 yıldır uygun olmayan ürün ve kişilerce yapılan dudak büyütme facialarını hepimiz biliyoruz. Dudak dolgunlaştırma; tıbbi bir işlem olarak algılandığı, tıbbi merkezlerde yapıldığı ve abartıya kaçılmadığı sürece zararsız bir uygulamadır.

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dudak dolgusu iri dudak

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