İddianamede ifadesine yer verilen M.K, ateş eden kişinin kendisi olduğunu itiraf ederek, "Olaydan bir hafta önce, maktul ve çevresindekiler, okuldaki herkese yaptıkları gibi bana da sataştılar. Önce ismini bilmediğim arkadaşlarından biri, lisenin bahçesindeyken bana omuz attı. Daha sonra maktul de gelip bana omuz attı. Bana hitaben 'ne bakıyorsun lan' dedi. Sonra beni orada yaklaşık 10 kişi darbetti. Maktul de bana vuranlar arasındaydı. Diğer vuranlardan sadece birinin ismini biliyorum. O da aynı lisede okuyor. Hastaneden rapor aldım, şikayette bulunmadım." ifadelerini kullandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay tarihinde 15 yaşında olan, suça sürüklenen çocuk M.K'nın, 7 Kasım 2018'de pompalı tüfekle aynı okulda okuduğu maktul Karagöz'ü üç kez ateş ederek öldürdüğü belirtildi.

İSTANBUL (AA) - Aynı lisede okuyan 15 yaşındaki Mert Emre Karagöz'ü okul çıkışında pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen M.K. hakkında, "çocuğu veya beden, ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiyi tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı.

İddianamede, yapılan araştırma ve dinlenilen tanıklardan hiçbirinin M.K'nın beyanlarını doğrulamadığı anlatıldı.

"Ben bu şahsa 'Facebook'tan pompalı satışı' diye bulmuş olduğum bir grup vasıtasıyla ulaştım. Tüfeği aldıktan sonra ikamet ettiğim eve götürdüm. Evden kimse bunu görmedi. Battaniyelerin arasına sakladım. Bu tüfeği alırken maktulü yaralamak veya öldürmek gibi bir düşünceyle almadım. Olay günü okuldan eve giderken maktulü gördüm. Ben okula gitmemiştim. Okulun önüne öylesine gitmiştim. Yanımdaki tüfeği de öylesine götürmüştüm. Bir anda karar vererek tahminen aramızda 20-30 metre mesafe varken bacağına doğru bir el ateş ettim. Sonra yanına yaklaşarak yere doğru iki el ateş ettim. Sonra da olay yerinden uzaklaştım. Tüfeği üzerimde saklamıştım, taksici görmedi. Yeşilköy'e gidip denize attım. Bana yardım eden, katkısı olan yoktur."

Daha sonra 6 Kasım 2018'de Facebook aracılığıyla ismini hatırlayamadığı biriyle 600 liraya anlaştıktan sonra parayı elden teslim ettiğini ve tüfeği aldığını anlatan M.K, ifadesinde şunları söyledi:

Gerek okul idarecileri, gerek tanığın beyanlarından M.K'nın ifadesinin haksız fiilden faydalanmaya yönelik olduğu ve bunun da şartlarının oluşmadığının anlaşıldığı vurgulanan iddianamede, suça sürüklenen çocuğun olay günü pompalı tüfeği öylesine yanına aldığını beyan ettiği ancak bunun hayatın olağan akışına uygun olmadığı belirtildi.

- "Pompalı tüfeğe henüz ulaşılamadı"

Tespit edilemeyen bir nedenle M.K'nın husumet beslediği maktulü, yapmış olduğu plan çerçevesinde, satın aldığını iddia ettiği pompalı tüfekle tasarlayarak öldürdüğü belirtilen iddianamede, yapılan araştırmada pompalı tüfeğe henüz ulaşılamadığı kaydedildi.

İddianamede, M.K'nın, "çocuğu veya beden, ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiyi tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında M.K, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

