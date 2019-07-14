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Lise inşaatında düşen 2 işçiden biri öldü, diğeri ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 12:44 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde, lise inşaatının 5'inci katından düşen işçilerden Hicabi Gül (33) yaşamını yitirdi, Genco Çiçek (53) ise ağır yaralandı.

KULP (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde, lise inşaatının 5'inci katından düşen işçilerden Hicabi Gül (33) yaşamını yitirdi, Genco Çiçek (53) ise ağır yaralandı.
Turgut Özal Mahallesi'ndeki Anadolu Lisesi inşaatında çalışan işçilerden Genco Çiçek ve Hicabi Gül, 5'inci kattan düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Kulp Devlet Hastanesi'ne götürülen işçilerden Hicabi Gül, acil serviste doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.
Gül'ün cansız bedeni, otopsi için morga konulurken, hayati tehlikesi bulunan Genco Çiçek ise Diyarbakır'a sevk edildi.

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