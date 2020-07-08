HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Lise KPSS başvurusu ne zaman başlayacak? 2020 KPSS ortaöğretim sınav tarihi

Lise KPSS başvurusu ne zaman başlayacak? 2020 KPSS ortaöğretim sınav tarihi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2020 11:48 | Son Güncelleme

Lise KPSS için bekleyiş sürüyor. Şu anda lisans düzeyinceki adayların başvuru süreci devam ederken, KPSS ortaöğretim sınav tarihi ve lise KPSS başvurusu ne zaman olacak merak ediliyor. Sınav için uzun zamandır hazırlanan adaylar, KPSS lise sınav başvurularını kaçırmak istemiyor. 22 Kasım 2020'de yapılacak sınav öncesinde merak edilenleri derledik...

Lise KPSS başvurusu ne zaman başlayacak? 2020 KPSS ortaöğretim sınav tarihi

Bu yılın en çok merak edilen sınavlarının başında KPSS geliyor. Kamuda işe alımlarda gereken KPSS puanını almak isteyen adaylar uzun bir süredir sınav için hazırlıklarını sürdürüyor. Lise KPSS olarak da anılan KPSS ortaöğretim sınavı için halen uzun bir süre olsa da, KPSS başvurusu süreci sınavdan önce başlıyor. Bu süreci kaçırmak istemeyen adaylar ise, Lise KPSS başvurusu ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. İşte KPSS ortaöğretim sınav tarihi ve diğer detaylar...

KPSS ortaöğretim sınav tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yıl başında paylaştığı takvime göre; bu yıl önce lisans, ardından önlisans, son olarak ise ortaöğretim KPSS'si gerçekleştirilecek. KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020'de yapılacak.

Diğer yandan KPSS ilk olarak lisans mezunları için gerçekleştirilecek. 6 Eylül'de Genel Kültür - Genel Yetenek sınavı, 12-13 Eylül'de ise Alan Bilgisi sınavları yapılacak. ÖABT ise 20 Eylül'de gerçekleştirilecek. Bu sınavın ardından ise 25 Ekim'de KPSS önlisans sınavı gerçekleştirilecek.

Lise KPSS başvurusu ne zaman?

KPSS ortaöğretim başvuru tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. Buna göre; 15 Eylül 2020 tarihinde başlayacak başvurular 30 Eylül 2020 tarihinde sona erecek.

KPSS lisans başvuruları 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında, KPSS önlisans başvuruları ise 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında olacak.

KPSS başvuru ücreti ne kadar?

KPSS başvuru sürecinde adaylar sınav başvurularını tamamlayabilmek için ödemelerini yapacaklar. Bu yıl KPSS Genel Kültür - Genel Yetenek Oturumuna girecek adaylar 80 TL sınav ücreti ödeyecek. Bu ücreti isteyenler mobil bankacılık yoluyla ya da ÖSYM sisteminden ödeyebilecekler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
'Benim gibi çok fazla kadın var' dedi ve isyan etti!'Benim gibi çok fazla kadın var' dedi ve isyan etti!
MacBook kullanıcıları dikkat! Bunları ilk kez duyacaksınız...MacBook kullanıcıları dikkat! Bunları ilk kez duyacaksınız...

En Çok Okunan Haberler

Ayasofya'yla ilgili çarpıcı kulis bilgisi!

Ayasofya'yla ilgili çarpıcı kulis bilgisi!

Trump'ın yeğeninden skandal iddia! Para karşılığında...

Trump'ın yeğeninden skandal iddia! Para karşılığında...

Survivor Barış'tan Sercan'a olay itiraf: Nisa olayında...

Survivor Barış'tan Sercan'a olay itiraf: Nisa olayında...

Survivor'da şok veda! İddialı isim elendi

Survivor'da şok veda! İddialı isim elendi

15 yaşındaki çocuk 71 yaşındaki adamın ölümüne sebep oldu

15 yaşındaki çocuk 71 yaşındaki adamın ölümüne sebep oldu

Bakan Koca'dan videolu koronavirüs paylaşımı: Risk altındasınız

Bakan Koca'dan videolu koronavirüs paylaşımı: Risk altındasınız

İlginizi Çekebilir

81 İl Valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

81 İl Valiliğine yeni koronavirüs genelgesi

İnfial yarattı! Herkes Betül Aşçı'nın kim olduğunu merak ediyor

İnfial yarattı! Herkes Betül Aşçı'nın kim olduğunu merak ediyor

30 yıllık savaş uçağı 6 saatte Antalya'ya getirildi

30 yıllık savaş uçağı 6 saatte Antalya'ya getirildi

Alabaylar Çetesi kimdir?

Alabaylar Çetesi kimdir?

İstanbul'da bir garip olay! Feci dayak kamerada

İstanbul'da bir garip olay! Feci dayak kamerada

Diğer Haberler
Yıldırım düştüğü sırada kalbi duran adam hayatını kaybetti

Yıldırım düştüğü sırada kalbi duran adam hayatını kaybetti

'Benim gibi çok fazla kadın var' dedi ve isyan etti!

'Benim gibi çok fazla kadın var' dedi ve isyan etti!

Bebek'teki ünlü restoranda taciz davası! Her satırı iğrenç

İstanbul'daki ünlü restoranda taciz davası! Her satırı iğrenç

Sineklerle ilgili korkutan koronavirüs açıklaması: Virüsü taşıyabilme riski fazla

'Sineklerin virüsü taşıyabilme riski fazla' deyip uyardı

KPSS önlisans başvurusu ne zaman? 2020 KPSS önlisans sınav tarihi

KPSS önlisans başvurusu ne zaman? 2020 KPSS önlisans sınav tarihi

MSB: 7 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

Sınır ötesinde gözaltına alındılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.