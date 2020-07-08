Lise KPSS başvurusu ne zaman başlayacak? 2020 KPSS ortaöğretim sınav tarihi

Bu yılın en çok merak edilen sınavlarının başında KPSS geliyor. Kamuda işe alımlarda gereken KPSS puanını almak isteyen adaylar uzun bir süredir sınav için hazırlıklarını sürdürüyor. Lise KPSS olarak da anılan KPSS ortaöğretim sınavı için halen uzun bir süre olsa da, KPSS başvurusu süreci sınavdan önce başlıyor. Bu süreci kaçırmak istemeyen adaylar ise, Lise KPSS başvurusu ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. İşte KPSS ortaöğretim sınav tarihi ve diğer detaylar...

KPSS ortaöğretim sınav tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yıl başında paylaştığı takvime göre; bu yıl önce lisans, ardından önlisans, son olarak ise ortaöğretim KPSS'si gerçekleştirilecek. KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020'de yapılacak.

Diğer yandan KPSS ilk olarak lisans mezunları için gerçekleştirilecek. 6 Eylül'de Genel Kültür - Genel Yetenek sınavı, 12-13 Eylül'de ise Alan Bilgisi sınavları yapılacak. ÖABT ise 20 Eylül'de gerçekleştirilecek. Bu sınavın ardından ise 25 Ekim'de KPSS önlisans sınavı gerçekleştirilecek.

Lise KPSS başvurusu ne zaman?

KPSS ortaöğretim başvuru tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. Buna göre; 15 Eylül 2020 tarihinde başlayacak başvurular 30 Eylül 2020 tarihinde sona erecek.