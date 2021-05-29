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Lise KPSS sınavı ne zaman? Ortaöğretim KPSS bu yıl var mı?

29.05.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binlerce adayın katılım göstereceği KPSS başvuruları başladı. Ortaöğretim ve önlisans mezunu adaylar KPSS başvuru tarihinin açıklanmasının ardından ortaöğretim ve önlisans başvuruları ne zaman sorusunu araştırmaya koyuldu. Peki lise KPSS sınavı ne zaman? Ortaöğretim KPSS bu yıl var mı? İşte ÖSYM'nin açıklamaları...

Lise KPSS sınavı ne zaman? Ortaöğretim KPSS bu yıl var mı?

Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları önceki gün itibariyle başladı. Ortaöğretim ve önlisans mezunu olan adaylar ortaöğretim ve önlisans KPSS başvuruları ne zaman sorusunu araştırmaya koyuldu. Peki lise KPSS sınavı ne zaman?

KPSS LİSE SINAVI NE ZAMAN? ORTAÖĞRETİM KPSS BU YIL VAR MI?

ÖSYM tarafından düzenlenmekte olan KPSS oturumları her sene yalnızca lisans mezunları için yapılıyor. KPSS ortaöğretim ve önlisans sınavları 2022 senesinde gerçekleşecek. Bu nedenle ÖSYM tarafından bu sınavlara başvuru alınmayacak.
Bir önceki KPSS ortaöğretim başvuruları 15-30 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. KPSS önlisans sınav başvuruları ise 21 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında yapılmıştı. 2022 senesinde KPSS ortaöğretim başvurularının yine Eylül ayında ve önlisans başvurularının ise Ağustos ayının sonlarında ÖSYM tarafından alınması beklenmekte.

Lisans mezunları için düzenlenen KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS Alan bilgisi, KPSS ÖABT başvuru tarihleri bu sene 28 Mayıs ve 14 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

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ÖSYM sınav Milli Eğitim Bakanlığı KPSS
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