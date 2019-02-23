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Lise mezunu, deprem öngörüleri ile sosyal medyada tahminlerini açıklıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 18:16 | Son Güncelleme

Kırşehir’de lise mezunu Sinan Bozkurt, sosyal paylaşım hesapları üzerinden deprem öngörülerini paylaşıyor.Deprem ve fay hatları üzerine çalışmalar yapan, yaptığı çalışmaların teknik ve ilmi kaynağı olmayan lise mezunu Sinan Bozkurt, amacının insanları bilgilendirmek olduğunu söylerken tehlikeli fay hatlarının kırılma beklediğini de ifade etti.

Kırşehir’de lise mezunu Sinan Bozkurt, sosyal paylaşım hesapları üzerinden deprem öngörülerini paylaşıyor.
Deprem ve fay hatları üzerine çalışmalar yapan, yaptığı çalışmaların teknik ve ilmi kaynağı olmayan lise mezunu Sinan Bozkurt, amacının insanları bilgilendirmek olduğunu söylerken tehlikeli fay hatlarının kırılma beklediğini de ifade etti. Fay hatları üzerine araştırmalar yapan Bozkurt, “Kırşehirliyim, deprem ve fay hatları üzerine araştırmalar yapıyorum. Lise mezunuyum. 2017 yılından itibaren sosyal medya üzerinden öngörülerimi paylaşmaktayım. Bodrum depremi ile tanındım. Sonrasında depremlerin yerleri ile ilgili araştırmalar yaparak bunu sosyal hesaplarım üzerinden takipçilerime duyurdum. Ayvacık depremini 21.50 saatinde sosyal hesaplarımdan paylaştım. Orta depremini de aynı tablo içerisinde paylaştım. Bu depremlerin olacağı belliydi. Nedeni ise bölgenin uzun zamandan beri gergin olması, Çanakkale ve Bursa civarı uzun zamandır deprem üreten çok gerilmiş bir bölgeydi" dedi.
Türkiye’de 7 şiddetinde bir deprem hazırlığı olduğunu ileri süren Bozkurt, "Şubat ayı içerisinde birçok ilde 4 ve 5 üzeri şiddette depremler oldu. Bu tablo ve depremler normal değil, 4 şiddetinde depremler 4-5-6 ay içerisinde olan depremlerdir. Ocak ayından itibaren Rodos, İzmir, Akhisar depremleri Adana, Orta depremi Van ve Ermenistan sınır depremi ve İliş depremleri bu depremler gösterdi ki Türkiye’de bir noktada 7 üzeri deprem hazırlığı var. Türkiye 1939’dan beri büyük bir deprem yaşamadı. En son Gölcük depremi yaşanıldı. Sonrasında bölge suskunluğa girdi” diye konuştu.
Türkiye’nin birkaç yılda bir deprem üretmesi gerektiğini iddia eden Bozkurt açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Amacımız insanları bilgilendirmek. Her zaman risk var. Van’da risk var. Kırılmayı bekleyen bölgeler var. Doğu Anadolu fayı en tehlikeli faylardan bir tanesi kırılmayı bekliyor. İç Anadolu Bölgesi’nde ise korkutan 2 yer var Kırıkkale’nin Çelikli Beldesi ile Çorum arasında Enize Pazar fayı bir diğer ismi ile Sungurlu fayı, Kırşehir’in hemen doğusunda Bogazlıyan ve Yerköy fayları suskunluk dönemlerine girdi. Bir ara iki bölgede işaretlerini verdi. Kırşehir’in batısında yer alan Salanda fayı ile Ankara’nın kuzeyine doğru ilerleyen faylarımız var. Bu faylar uzun yıllardır deprem üretmemiş faylar. Ciddi yapılacak çalışmalarla bölge analiz edilmeli.”

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