Lise mezunu öğrenciden kendi elektriğini üreten ve depolayan buluş

Mersin’in Mut ilçesinde 18 yaşındaki lise mezunu Nazmi Kumru, elektrikli otomobillerde herhangi bir enerji, güneş, su ve yakıta ihtiyaç duymadan rüzgar enerjisini mekanik enerjiye çevirerek kendi enerjisini kendisi üreterek elektrik parası ödemeye son verecek bir buluşa imza attı.

Mersin’in Mut ilçesinde yaşayan Mersin Yahya Akel Fen Lisesi mezunu olan 18 yaşındaki Nazmi Kumru, 5 yılda planladığı ve 2016 yılında müracaat edip 2019 yılında patent belgesini aldığı buluş, kendi enerjisini yenilenebilir rüzgar enerjisi vasıtasıyla üretebilen, dışarıdan sağlanan ve aracın kendi ürettiği elektriği kullanmak üzere depolayan akü, rüzgar enerjisini mekanik enerjiye çeviren en az bir pervane, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren dinamo ve dinamodan gelen voltajı aracın çalıştığı voltaj değerine göre ayarlayan transfermatörden içeren elektrikli araç ürettiğini söyledi.

Kendi enerjisini üretiyor

Yaptığı yeni buluşun patentini de alan Kumru, "Şimdi bu buluş dışarıdan herhangi bir enerji, güneş, su ve herhangi bir yakıt kullanmadan tamamen kendi kendine enerjisini kendisi üreten bir cihaz. İlkokul 5’nci sınıftan bu yana merak konusu yapıp üzerinde çalıştım. 2016 yılında müracaat edip 2019 yılında patent belgesini aldım" dedi.

Lise mezunu olmasına rağmen böyle bir buluş için büyük bir uğraş verdiğini dile getiren Kumru, “Dokuzuncu sınıfta arabayla yaz tatili yaparken aklıma geldi. Bir hava akımı oluşuyor arabaların dışarısında basınç farkından dolayı aklıma takıldı. Kendi kendime dedim ki bunu neden kullanmayalım. Rüzgar enerjisi konusunda hemen bu proje için çalışmaya başladım. Daha sonra bu konuyla ilgili araştırma yapmaya başladım. Birkaç ay içerisinde şekillendi daha sonra 10’uncu sınıfta çizim ve tasarım kısımlarına başladım. Daha sonra patent başvurusunda bulunup patent tescilini almış olduk” diye konuştu.