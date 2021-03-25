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Lise müdür yardımcısı öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı

25.03.2021 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan okul müdür yardımcısı B.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Lise müdür yardımcısı öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı

Körfez Çamlıtepe Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nde müdür yardımcılığı yapan B.S., iddiaya göre bir kız öğrenciye cinsel tacizde bulundu.

REHBER ÖĞRETMENLERİNE ANLATINCA POLİSE BİLDİRİLDİ

Öğrencinin, olayı rehber öğretmenlerine anlatması üzerine durum polise bildirildi. Olayın duyulmasının ardından gözaltına alınan öğretmen, polis merkezine getirildi. Burada tamamlanan işlemlerinin ardından Körfez Adliyesi’ne sevk edilen okul müdür yardımcısı B.S., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

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