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  4. Lise müdür yardımcısına korkunç infaz! 17 yaşındaki öğrencisi, otomobiline biner binmez kafasına sıktı... Kameralara takıldı

Lise müdür yardımcısına korkunç infaz! 17 yaşındaki öğrencisi, otomobiline biner binmez kafasına sıktı... Kameralara takıldı

26.06.2024 11:01
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26.06.2024 11:01
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Kocaeli'deki lise müdür yardımcısı korkunç infaz sonucu öldürüldü. Çayırova ilçesinde evinin önündeki otomobiline binen 45 yaşındaki Mahir Çoğaç, kendisini bekleyen şüpheli tarafından başından tabancayla vuruldu. Çoğaç; kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Cinayeti 17 yaşındaki bir öğrencisinin işlediği iddia edildi.

Kocaeli'deki korkunç cinayet, sabah saatlerinde Çayırova ilçesi Çayırova Mahallesi Fatih Caddesi’nde meydana geldi. Çayırova Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi’nde müdür yardımcısı olan Mahir Çoğaç, saat 09.00 sıralarında okula gitmek için evinden çıkarak caddede park halinde olan kendisine ait otomobile bindi.

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BAŞINA SIKTIĞI TEK KURŞUNLA ÖLDÜRDÜ

Çoğaç emniyet kemerini taktığı sırada, kendisini bekleyen şüpheli aracın yanına gelerek Çoğaç’ın başına tabanca ile 1 el ateş etti.

Mahir Çoğaç, kanlar içerisinde kalırken, şüpheli yaya olarak olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralanan Çoğaç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Mahir Çoğaç, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

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GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Şüphelinin olaydan bir saat önce Mahir Çoğaç’ın evinin yakınında beklediği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

CİNAYETİ ÖĞRENCİSİ Mİ İŞLEDİ?

Cinayeti 17 yaşındaki bir öğrencisinin işlediği iddia edildi.

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(DHA-İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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cinayet Kocaeli
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