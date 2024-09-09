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  4. Lise müdürü evde ölü bulundu! Babasının hareketsiz yattığını gören oğlu telefona sarıldı

Lise müdürü evde ölü bulundu! Babasının hareketsiz yattığını gören oğlu telefona sarıldı

09.09.2024 07:40
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Denizli'de görev yapan lise müdürü Hasan Efe evinde ölü bulundu. Oğlunun babasının hareketsiz yattığını görmesi üzerine belirlenen olayda Efe'nin kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Lise müdürü evde ölü bulundu! Babasının hareketsiz yattığını gören oğlu telefona sarıldı

Olay, Denizli’nin Çivril ilçesi Irgıllı mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Efe (48) istirahat etmek üzere evine gitti. O esnada oğlu babasının çalan telefonunu babasına götürdüğü zaman, babasının hareketsiz yattığını görünce akrabalarına haber verdi.

YAKINLARI HIZLA EVE GELDİ

Eve gelen Efe ailesinin yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Hasan Efe’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Hasan Efe’nin cenazesi, 8 Eylül Pazar günü Irgıllı Mahallesi’nde bulunan mezarlıkta toprağa verildi.

EVLİ VE İKİ ÇOCUK BABASIYDI

Aynı zamanda Hasan Efe’nin evli ve iki çocuk babası olduğu belirlendi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Müdür Denizli
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