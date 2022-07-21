Lise nakil işlemleri, LGS tercihlerinin tamamlanmasının ardından binlerce öğrenci tarafından gündeme geldi. 25 Temmuz tarihinde açıklanacak olan LGS tercih ve yerleştirme sonuçlarının ardından LGS yerleştirmeye esas nakil başvuruları alınmaya başlayacak. Peki, lise nakil işlemleri ne zaman yapılacak? 2022 LGS tercihleri sonrası lise nakilleri ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi belli oldu. İşte MEB tarafından başvuruları alınacak LGS nakil işlemleri için o tarihler;
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 25-29 Temmuz 2022
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 01 Ağustos 2022
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 1-05 Ağustos 2022
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 8 Ağustos 2022
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