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Lise öğrencileri AFAD'ın deprem simülasyonunu tecrübe etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 15:01 | Son Güncelleme

Lise öğrencileri AFAD'ın deprem simülasyonunu tecrübe etti

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi, "Dünya Gönüllüler Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

İstanbul Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Birlik Müdürlüğünde düzenlenen etkinlikte, Bağcılar Gönül Bağı Platformu'nun yürüttüğü "Her sokakta 2 genç AFAD gönüllüsü" projesi kapsamında afet eğitimi alan lise öğrencilerine 3 boyutlu deprem filmi izletildi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, programda yaptığı konuşmada, AFAD'ın yurt içinde ve yurt dışında meydana gelen afetlerde çok etkin olduğunu anlattı.

Depremin değil tedbirsizliğin öldüreceğini ifade eden Çağırıcı, hazırlıklı olmak gerektiğini söyledi.

Bağcılar Belediyesi'nin koordinesindeki Bağcılar Gönül Bağı Platformu'na değinen Çağırıcı, gönüllülüğün her millette olmadığını belirtti.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ise AFAD'ın gönüllülük projesi kapsamında bugüne kadar 45 binden fazla gönüllü başvurusu aldıklarını, bunun büyük bir kısmının 15-30 yaş aralığındaki gençler olduğunu bildirdi.

Dernek ve vakıflarla da çalışma yaparak AFAD gönüllüsü yetiştirdiklerini belirten Güllüoğlu, Bağcılar Belediyesi'nin "Gönül Bağı Projesi"yle gönüllülük faaliyetlerini desteklediklerini ifade etti.

Afet eğitimlerinin önemine dikkati çeken Güllüoğlu, öğrencilere akıllarında kalacak bir eğitim verdiklerini, yaşayacakları deneyimi hayata aktarmalarının kültür değişimi için çok önemli olduğunu kaydetti.

Konuşmaları ardından, Güllüoğlu ve Çağırıcı'ya günün anısına plaket takdim edildi.

Proje kapsamında AFAD gönüllüsü olmak için afet eğitimlerini tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, öğrencilerle birlikte simülasyonda deprem deneyimi yaşadı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem simülasyonu Dünya Gönüllüler Günü

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