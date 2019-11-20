Lise öğrencileri ağaç testeresi motorundan motosiklet yaptı

Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Başiskele ilçesinde, lise öğrencileri Mehmet Emin Dalgıç (16) ve Umut Timur (16), ağaç testeresi motorunu bisiklete monte ederek motosiklet yaptı. İki arkadaş, ürettikleri motosikletin saatte 40 kilometre hıza ulaşabildiğini söyledi.

Başiskele ilçesi Yuvacık Fatih Mahallesi’nde oturan lise öğrencileri Mehmet Emin Dalgıç ve Umut Timur, çocukluk yaşlarından itibaren hayalini kurdukları motosikleti evlerinin altında bulunan garajda yapabilmek için çalışmalara başladı. İki arkadaş yaklaşık 3 ay süren çalışmanın ardından ağaç kesmede kullanılan testerenin motorunu, bisiklete monte ederek hayal ettikleri motosikleti yapmayı başardı.

Hayal ettikleri motosikleti yaptıkları için mutlu olduklarını söyleyen Mehmet Emin Dalgıç, imkan verilmesi halinde daha iyi projeler yapabileceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bir gün arkadaşımla sohbet ederken bu fikir ortaya çıktı. Herkes çeşitli motorlar takarak bisikleti motosiklete çeviriyordu. Biz de testere motorundan yapabilir miyiz, diye düşündük. Çok küçük yaşlardan beri motosiklete ilgimiz vardı. Biz de iki arkadaş böyle bir şey yapmaya karar verdik. İnsanlar yanından geçerken hayretle bakıyorlar, nasıl yaptığımızı soruyorlar. Bu motosikleti yapabilmek için birkaç tane bisikleti parçaladık ve yeniden toparlayarak hepsini tek bir motosiklette bir araya getirdik ve en sonunda ağaç testeresi motoru takarak bu hale getirdik. Biraz uğraştırdı bizi ama en sonunda amacımıza ulaştık. Düz yolda yaklaşık 40 kilometre hıza ulaşabiliyoruz ve bir depo benzinle yaklaşık 60 kilometre yol gidebiliyoruz. İmkan verilirse daha iyilerini yapmayı planlıyoruz. Bu motosikletimiz hala geliştirme aşamasında daha büyük projeler yapmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

'YAPAMAZSINIZ, BAŞARAMAZSINIZ DEDİLER'

Projeye başladıkları dönemde birçok kişi tarafından olumsuz tepkiler aldıklarını belirten Umut Timur, "Biz arkadaşımla sürekli motorlara yönelik projelere ilgi duyuyorduk, böyle bir proje de aklımıza gelince hayata geçirmek istedik. Biz de ağaç motorundan neden olmasın diye düşündük. Zaten elimizde de bir tane ağaç testeresi motoru vardı bahçemizde kullanmadığımız. Daha sonra bu işe başlamaya karar verdik, ailelerimizden de onay alınca yapmaya başladık. Çalışmalarımızı gören birçok kişi bize ‘Yapamazsınız, başaramazsınız’ dedi. Gülenler de oldu bu duruma. Biz de hırsla gelen özgüvenle gece geç saatlere kadar bu iş için uğraştık. 3-4 tane bisikleti parçaladık, motosiklet ürettik. Kiminin hoşuna gitmedi, kimi de çok beğendi ama biz elimizden geldiğince iyi bir şeyler yapmaya çalıştık, bu yüzden mutluyuz" diye konuştu

'MOTOR SESİ DUYUP BİSİKLET GÖRÜNCE ŞAŞIRIYORLAR'

Motosikleti gören birçok kişinin şaşkınlığını gizleyemediğini ifade eden Timur, "Mahallede görenler dönüp bir daha bakıyor, şaşırıyor. Görenler ilk önce gülüyor, sonra tepki veriyor. Ara sokaklardan geçerken motor sesi gibi duyup balkona çıkınca bisiklet görüntüsü görenler hayret içerisinde kalıyor. Bazıları da yanımıza gelip ‘Nasıl yaptınız?’ diye soru soruyorlar. Bu yüzden mutluyuz. İleride başka projeler de yapmak istiyoruz, ama imkanlarımız yetmediği için şu anda yapamıyoruz" dedi.

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