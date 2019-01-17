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Lise öğrencileri bez çanta yapıp vatandaşlara dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 16:08 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de Şehit Ali Tonga Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri, atık malzemelerden yaptıkları bez çantaları vatandaşlara dağıttı.

Hasan AKYILDIZ KIRIKKALE,(DHA) KIRIKKALE'de Şehit Ali Tonga Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri, atık malzemelerden yaptıkları bez çantaları vatandaşlara dağıttı. Şehit Ali Tonga Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri, 'ücretli plastik poşet' uygulamasından sonra okulda atık malzemelerinden bez çanta yaptı. Öğrenciler yaptıkları 250 bez çantayı kent merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinde ücretsiz dağıttı. Kırıkkale Milli Eğitim Şube Müdürü Ümit Yaşar Ersoy, ücretli plastik poşet uygulamasına farkındalık kazandırmak için öğrencilerin böyle bir çalışma yaptığını söyleyerek, Şehit Ali Tonga Lisesi Grafik Tasarım ve Giyim Bölümü öğrencilerinin yapmış olduğu bir çalışma. 250 bez çanta yaptılar. Bu konuda insanlara farkındalık yaratmak için, bilgi vermek için böyle bir çalışma yaptılar. Yapılan çalışmaları öğrencilerimiz ücretsiz olarak dağıttı. Bu çalışmanın yapılmasında emeği olan öğretmen arkadaşlarımıza ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum dedi. Okul Müdürü Hatice Özdemir, vatandaşlardan güzel tepkiler aldıklarını söyleyerek Özellikle bayanlarımız bez çantalara çok ilgi gösterdiler. Güzel bir etkinlik oldu, farkındalık oldu. Bu projenin başarılı olmasından sonra öğrencilerimiz başka projelere bakacaklar diye konuştu.

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