İSTANBUL (AA) - Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi'nce geleneksel olarak düzenlenen "Bilim Şenliği"nde, öğrenciler projelerini sergiledi.

Okulun bahçesinde düzenlenen şenlikte, ürettikleri bilimsel çalışmaları tanıtan öğrenciler, ziyaretçilere bilgi verdi.

Okul Müdürü Bayram Kefeli, şenliğin açılışında yaptığı konuşmada, öğrencilerin proje üretmelerini desteklemek amacıyla düzenledikleri şenlikte 63 ülkeden öğrencinin ürettiği 30'un üzerinde bilimsel projenin sergilendiğini söyledi.

Projeleri öğrencilerin kendi emek ve gayretleriyle ürettiklerini belirten Kefeli, "Bilimi insanlığın faydasına üretmeye çalışıyoruz. Lise seviyesinde robot, elektrikli araç ve drone yapabilen öğrenciler yetiştiriyoruz. Bu beceriyi elde eden öğrenci, üniversitede bunu taçlandıracak. Ülkemize büyük açılımlar sağlayacak." dedi.

Öğrencilerin hayata geçirdikleri bazı projelerin çeşitli yarışmalarda dereceler aldığını dile getiren Kefeli, şöyle konuştu:

"(Paksomatik) projesi yapay zekayla suyu analiz ediyor. Bu proje geçen hafta Üsküdar Üniversitesi'nin düzenlediği yarışmada ikincilik aldı. "Engelsiz Engelli Aracı" projesiyle öğrencilerimiz ses komutuyla çalışan ve merdivenlerden inebilen tekerlekli sandalye ürettiler. Bu da inovasyon yarışmasında Türkiye birinciliği aldı."