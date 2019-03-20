Lise öğrencileri 'Çanakkale Geçilemez' dedi

Melis KARAKUZULU / İZMİR, (DHA) - UĞUR Okulları İzmir Narlıdere Kampüsü lise birinci sınıf öğrencileri, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde sokak sanatçıları ve müzisyenlerin de eşlik ettiği 37 kişilik bir ekiple Balçova’da bulunan bir alışveriş merkezinde anlamlı gösteri sundu.

İzmir’in Narlıdere ilçesinde bulunan Uğur Okulları Kampüsü’nün lise birinci sınıf öğrencileri 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde sokak sanatçıları ve müzisyenler eşliğinde 37 kişilik bir ekiple düzenledikleri müzikal dramatizasyon gösterisi ile izleyicilere tarihi yeniden yaşattı. Balçova’da bir alışveriş merkezinde gerçekleşen gösteride öğrencilerin bir kısmı, müzik öğretmeni Seyhan Özerdinç eşliğinde koroyu oluşturarak günün anlam ve önemine uygun 'Çanakkale Bugün Toz ile Duman', 'Hey Onbeşli', 'Yiğidim Aslanım' türkülerini ve 'Dur Yolcu' marşını söyledi. Koro türkülerini söylemeye devam ederken, 6 öğrenci asker kıyafetleri içinde 18 Mart Çanakkale Zaferi’nde savaşan Türk askerlerini canlandırdı. Türk askerinin Çanakkale Zaferi'nde yaşadığı zorlukları dramatize ederek gerçekçi oyunculuklar sergileyen öğrencilere Seyit Onbaşı ve Meçhul Asker’i canlandırarak eşlik eden sokak sanatçıları canlı heykel performansları ile izleyicilerin büyük ilgisini topladı.