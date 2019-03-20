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Lise öğrencileri 'Çanakkale Geçilemez' dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 10:22 | Son Güncelleme

UĞUR Okulları İzmir Narlıdere Kampüsü lise birinci sınıf öğrencileri, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde sokak sanatçıları ve müzisyenlerin de eşlik ettiği 37 kişilik bir ekiple Balçova’da bulunan bir alışveriş merkezinde anlamlı gösteri sundu.

Melis KARAKUZULU / İZMİR, (DHA) - UĞUR Okulları İzmir Narlıdere Kampüsü lise birinci sınıf öğrencileri, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde sokak sanatçıları ve müzisyenlerin de eşlik ettiği 37 kişilik bir ekiple Balçova’da bulunan bir alışveriş merkezinde anlamlı gösteri sundu.

İzmir’in Narlıdere ilçesinde bulunan Uğur Okulları Kampüsü’nün lise birinci sınıf öğrencileri 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde sokak sanatçıları ve müzisyenler eşliğinde 37 kişilik bir ekiple düzenledikleri müzikal dramatizasyon gösterisi ile izleyicilere tarihi yeniden yaşattı. Balçova’da bir alışveriş merkezinde gerçekleşen gösteride öğrencilerin bir kısmı, müzik öğretmeni Seyhan Özerdinç eşliğinde koroyu oluşturarak günün anlam ve önemine uygun 'Çanakkale Bugün Toz ile Duman', 'Hey Onbeşli', 'Yiğidim Aslanım' türkülerini ve 'Dur Yolcu' marşını söyledi. Koro türkülerini söylemeye devam ederken, 6 öğrenci asker kıyafetleri içinde 18 Mart Çanakkale Zaferi’nde savaşan Türk askerlerini canlandırdı. Türk askerinin Çanakkale Zaferi'nde yaşadığı zorlukları dramatize ederek gerçekçi oyunculuklar sergileyen öğrencilere Seyit Onbaşı ve Meçhul Asker’i canlandırarak eşlik eden sokak sanatçıları canlı heykel performansları ile izleyicilerin büyük ilgisini topladı.

'ÇANAKKALE GEÇİLMEDİ'

Uğur Okulları Narlıdere Kampüsü Müdürü Ersoy Filiz, "Uğur Okulları olarak Atatürk’üne, Cumhuriyet’ine, ülkesine, bayrağına sahip çıkan iyi bireyler yetiştiriyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’müzde anlamlı bir gösteri ile bugünün farkındalığını artırmak istedik. Bu sebeple öğrencilerimiz ile birlikte bu alışveriş merkezine geldik ve çok güzel bir gösteri sunduğumuzu düşünüyoruz. Gelen tepkiler çok güzel, herkes çok duygulandı. Bu ülkeye iyi insanlar yetiştirmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi, Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını minnetle anıyoruz. Çanakkale geçilmedi, geçilmeyecek ve geçilmesine asla izin vermeyeceğiz" diye konuştu. Gösteriye katılan öğrencilerden Ece Erdem (15), "Bu gösteriye hazırlanmak bizim için çok gurur vericiydi. Söylediğimiz türküler, arkadaşlarımızın dramatizasyonu bizim için çok şey ifade ediyor. Çünkü 18 Mart bizim için çok özel ve çok gurur verici bir gün" dedi. Öğrencilerden Kaan Erkan (16) ise, "Böyle bir gösterinin içinde olmak çok gurur vericiydi, burada çok duygusal anlara şahitlik ettik" diye konuştu.

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