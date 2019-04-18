Lise öğrencileri en güzel yemeği yapmak için yarıştı

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA) ATILIM Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü’nün bu yıl 8’incisini düzenlediği ‘Fat Chef Yarışması’, lise öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm Otel İşletmeciliği Bölümü tarafından organize edilen ve bu yıl 8’incisi düzenlenen ‘Fat Chef’ Yarışması’na, Ankara’nın farklı ilçelerinden 20 ayrı liseden öğrenciler katıldı. Bu yarışma ile Türkiye’de ve tüm dünyada hızla gelişimini sürdüren gastronomi eğitimine yönelmek isteyen gençlerde bir bilinç oluşturması amaçlanıyor. Öğrencilerin zorunlu olarak et ve patates kullanarak yaptıkları yemekleri, Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Global Gastronomi Zirvesi Başkanı Ebru Korali, Türkiye Mutfak Dostları Derneği Başkan Yardımcısı ve Slow Food Hareketi Kurucu Lideri Nedim Atilla, Ekmek Ustası ve Araştırmacısı Mine Ataman, Şef Tamer Özkan, Gurme Rakun Şefika Onur Akatay ve radyo programcısı Özgür Aksuna’nın aralalarında bulunduğu jüri üyeleri tarafından tadıldı. Yapılan puanlamanın ardından, Mogan Meslek Lisesi birinci, Ankara Meslek ve Teknik Lisesi ikinci, Ümitköy Anadolu Lisesi ise, üçüncülüğe layık görüldü. Bunlar da ilginizi çekebilir Yozgat’ta leylek kurtarma operasyonu Örnek muhtar gençlerle buluştu Baba ile oğlu 9 yıl arayla kavheye giren aracın altında kalarak öldü (2)

Atılım Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Doç. Dr. Gonca Güzel Şahin, gastronomi eğitiminin son yıllarda trend haline geldiğini söyledi. Şahin, “Türkiye’de bu yarışma formatını gerçekleştiren ilk üniversiteyiz. Yarışmanın katılımcı sayısını çok arttırdık. Bu yarışma formatı yurtdışındaki gastronomi yarışmalarına benzer bir formattır” dedi. ‘ATILIM ÜNİVERSİTESİ ARACILIĞIYLA İMZA ATMIŞ OLACAKLAR’ Yarışmanın konseptinden bahseden Doç. Dr. Gonca Güzel Şahin, şu bilgileri verdi: “Yarışmacılara verilen sürpriz bir sepet var. Bu sepetin içerisindeki malzemelerle yarışmacıların herhangi bir bilgisi yok. Tamamen meyvelerden, sebzelerden, baharatlardan oluşan karışık bir sepet. Bu sepetin içerisindeki sadece ana ürün eti ve yardımcı patatesten haberleri var. Bir garnitür ve tava yemeği hazırlayacaklar. Süreleri 1 saat olacak. Bir saat süre içerisinde 3 tabak çıkarılacak. En güzel olan öğrencilerin amatör olmasıdır. Aralarında hayatlarında ilk kez mutfağa giren öğrenciler var. Bu heyecanlarını ileride meslek hayatlarına taşıyacaklar ve hayatları boyunca unutulmayacak bir anıya Atılım Üniversitesi aracılığıyla imza atmış olacaklar. Bizim için tek kriter bu iş için heyecanlanmalarını istiyoruz.”