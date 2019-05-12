Lise öğrencileri fizik tedavi ve bomba imhada kullanılabilecek robot kol tasarladı

Bolu’da, meslek lisesi öğrencilerinin fizik tedavide ve bomba imha alanlarında kullanılabilmesi için tasarladıkları robotik kol ilgi odağı oldu.

Bolu’da başta eğitim ve sağlık olmak üzere pek çok alanda 100’den fazla eser kazandıran merhum işadamı İzzet Baysal adına, ‘Şükran Günleri’ düzenlendi. Organizasyon kapsamında kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi’ne çeşitli ürünlerin tanıtıldığı ve satışının yapıldığı stantlar konuldu. İldeki okulların da stant kurduğu ‘Şükran Günleri’nde Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin tasarladıkları robotik kol ilgi odağı oldu.

Fizik tedavi ve bomba imha gibi alanlarda kullanılabilmesi için tasarlanan robotik kol, bir kamera sayesinde insan elini sinyallerle bilgisayara aktararak, sensörler sayesinde parmak hareketlerini birebir gerçekleştirebiliyor.

Proje ile ilgili açıklama yapan bilgisayar öğretmeni Yusuf Akgül, yazılımı kendilerinin geliştirdiğini belirterek, “Projedeki amacımız insan el hareketlerini bir kamera vasıtasıyla algılayıp, bunu sayısal sinyallere dönüştürmek. Bu dönüştürdüğümüz sinyalleri de akabinde kendi tasarlamış olduğumuz, motorlardan oluşan mekanik bir robot kola göndermek. Kendi geliştirdiğimiz yazılım sayesinde elimizin eklemlerini hareket noktası olarak işaretliyor. Elimi hareket ettirdikçe bir açı sinyaline dönüştürüyor. Bu şekilde hareketi sağlamış oluyoruz” dedi.

Tasarlanan robotik kolun geliştirilerek fizik tedavi ve bomba imha alanlarında kullanılabileceğini kaydeden Akgül, “Bu çalışmalar örneğin fizik tedavi ünitelerinde kullanılabilir. Mesela, insanların bir kolu sağlam diğer kolu felçli. Sağlam kolundaki hareketleri mekanik kola aktararak, diğer kolun uyarılmasını sağlayabiliriz. Fizik tedavide uzman arkadaşlarla görüştüğümüzde bunun olabileceğini söylediler. Ayrıca, tehlikeli maddelere el sürmekten kaçınılması durumunda, bir bombayı alırken hassas bir şekilde alınması gerekiyor. Bizim yaptığımız mekanik sistem çok hassas bir sistem değil ama bunun daha hassası olduğunu düşünürseniz, oradaki tehlikeli cismi ortamdan uzaklaştırma sağlayabilirsiniz” şeklinde konuştu.