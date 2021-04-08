Lise öğrencileri geliştirdi: 5 dakikada Covid-19 test sonucunu veriyor

Gaziantep Özel SANKO Okullarında eğitim gören lise öğrencileri Ece Güner, Çiçek Dilara Kaya ve Elif Nida Tahaoğlu, 5 dakikada yüzde 95 oranında doğru sonuç veren Covid-19 test cihazı geliştirdi. Yapay zeka sayesinde doğruluk oranının arttırıldığı test cihazı için patent başvurusunda bulunacaklarını ifade eden öğrencilerin hedefi ise cihaz sayesinde koronavirüs vakalarının hızla tespit edilmesiyle salgının yayılmasının önüne geçmek. TÜBİTAK Bölge Finallerinde birincilik elde eden proje, diğer koronavirüs testlerinin aksine acısız olması ve düşük maliyetiyle ön plana çıkıyor.

"COVID-19 TESTİ TÜKÜRÜK ALMAKLA BİRLİKTE 5 DAKİKA SÜRÜYOR"

Cihaz hakkında açıklamalarda bulunan lise öğrencisi Elif Taha Ulu, “Cihazımız çok kolay çalışıyor. Burada size hasta olup olmadığı bilgisini veriyoruz. Üst kısma tükürüğü koyuyorsunuz diğer kısımlarda da koku ve tat bölümleri var. Sizin bu kokuları koklamanız ve tatları tatmanızı istiyoruz. Ona göre değerleri veriyoruz, sayısal verileri yapay zekaya girmek için. Şimdi göstereceğim üzere tükürüğümüzü yerleştiriyoruz. Ekranda bize bilgisini veriyor. İçinde tükürük ve nişasta var. İçindeki alfa amilaz maddenin aktivitesini artırmak için bu ikisinden oluşuyor sadece. Deneklerimizden tükürüklerini alıyoruz. Laboratuvar ortamında içine nişasta ekliyoruz. Sonra deneklerimizden koku ve tat alıyoruz. Onlarında sayısal verilerini yapay zekaya giriyoruz ve test bize sonucu veriyor. Daha kolay sonuç veriyor ve istatistiksel olarak daha güvenilir. Daha iyi sonuç alabiliyoruz. TÜBİTAK’a katıldık. Bölge finallerinde 1’inci olduk ve şimdi Türkiye finallerine geçeceğiz. Hedefimizde bunu tüm dünyaya ulaştırmak. Deneklerden tükürük almakla birlikte 5 dakika sürüyor” dedi.