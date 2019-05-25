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Lise öğrencileri ‘hayalet bateri’ yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 13:36 | Son Güncelleme

Denizli’de lise öğrencilerinin bilim etkinlikleri kapsamında yaptıkları ve ‘hayalet bateri’ ismini verdikleri proje büyük ilgi gördü.

Denizli’de lise öğrencilerinin bilim etkinlikleri kapsamında yaptıkları ve ‘hayalet bateri’ ismini verdikleri proje büyük ilgi gördü. Projede öğrenciler valf ve kodlama sistemi kullanarak bilgisayara üzerinden istedikleri şarkıyı bateriye başında bir insan varmış gibi çaldırabiliyor.
Kentte ki özel bir kolej tarafından Denizlilerin buluşma noktası olan Forum Çamlık Aleşveriş Merkezinde ‘bilim sergisi’ açıldı. Lise öğrencilerin yıl boyunca bilim alanında gerçekleştirdikleri projeler sergide görücüye çıktı. Geleneksel ve yenilikçi ürünlerin bir arada olduğu sergide katılımcılar şeker ikram eden tavuktan, dokuma tezgahına, el yapımı gemiden, mors alfabesi kullanılarak isim yazma makineleri ile çok sayıda robotik buluşu görme şansı yakaladı. Açılan sergide en çok ilgili ise lise 11. sınıf öğrencisi Ali Rıza Yel’in arkadaşları ile birlikte yaptığı ve hayalet bateri ismini verdikleri proje oldu. Yazılımsal kodlama ve valf sistemi kullanılarak yapılan projede 5 davul ve ziller bilgisayardan gelen komutlarla valflere bağlı sopalar tarafından çalınıyor. Başında bir insan olmadan çalınan bateri ise görenleri hayrete düşürdü.

Hayalet bateri 1 haftada yapıldı!
Proje ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Yel projede pnömatik sistemler kullandıklarını ifade ederek, “Bateri programladığımız parçaları otomatik olarak çalıyor. Projemiz yaklaşık 1 hafta sürdü. Bir anda esinlenerek böyle bir proje yaptık. Kodlamalar yaptık ve valfler kullandık projede başkada bir sistem yok” dedi.
Sergiyi gezenler bir birinden ilginç buluşları görme ve inceleme şansı bulurken, hayalet bateri ise serginin adeta ilgi odağı oldu.

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