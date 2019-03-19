Lise öğrencileri interaktif yazım kılavuzu geliştirdi

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de lise öğrencileri, Türk Dil Kurumu (TDK) yazım kılavuzuna göre sözcüklerin doğru yazımını gösteren dijital öğretim materyali geliştirdi. Akıllı tahta, telefon, tablet ve bilgisayarlarda kullanılabilen uygulama sayesinde Türk Dili ve Edebiyatı dersinde öğrencilerin başarı oranları yüzde 40’tan yüzde 70’e yükseldi. İzmir Büyükçiğli Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencileri, dijital ortamda sözcüklerin doğru yazımını gösteren 'Doğru Yazım Doğru İletişim' isimli öğretim materyali geliştirdi. Akıllı tahta, telefon, tablet ve bilgisayarlarda kullanılabilen interaktif uygulama, öğrencilerin TDK yazım kılavuzuna göre sözcükleri doğru yazmaları ve telaffuz etmelerini amaçlıyor. Ortaokul 6'ncı sınıf seviyesinden 12'nci sınıfa kadar Türkçe derslerinde kullanılabilecek olan uygulama, sosyal ve akademik başarıya katkı sağlamasının yanı sıra eğlendirerek, öğrencinin eğitimin içinde aktif yer aldığı ve anında ödüllendirildiği bir dijital bilgi edinme ortamı da sunuyor. 2018 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri’nde, öğretim yöntem ve teknikleri kategorisinde Ege Bölge ödülüne layık görülen proje sayesinde, Türk Dili ve Edebiyatı dersinde öğrencilerin başarı oranları yüzde 40’tan yüzde 70’e yükseldi.

Uygulama sayesinde yazım hataları oranının azaldığını söyleyen Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Nejat Özcan, "Yeni müfredat programının hedeflerine ulaşmasına katkı sağlandı, öğrencilerin üniversiteye hazırlık sürecinde girdikleri deneme sınavlarında sözcük yazımı ile ilgili çıkan soruları doğru cevaplama oranları arttı ve yazılı sınavlardaki başarı puanları yükseldi. Genel olarak, sözcüklerin doğru yazımı, öğrenciyi merkez alan oyun yöntemiyle daha kalıcı olarak öğretilmiş oldu" dedi. 'YAZILI İLETİŞİM PROBLEMİ ORANI AZALDI' Öğrenciler tarafından geliştirilen uygulamanın birçok faydası olduğunu dile getiren Nejat Özcan, şunları söyledi: "Öğrencilerimizin yazımını karıştırdıkları sözcükleri yeterince öğrenemediklerini fark ettik. Bunun öğretim yöntemlerinden kaynaklanabileceğini düşündük ve bilgisayarlı oyun destekli öğretim yöntemini kullanarak bir oyun geliştirdik. Böylece onları hem eğlendiriyor hem de içerisinde rekabet odaklı bir gayret olduğu için ilgilerini daha çok çekiyor. Uygulamamızda iki seçenek bulunuyor, öğrenci arkadaşlarımız kelimenin yazımını doğru işaretlediğinde anında ödüllendiriliyor, yanlış yapınca da doğrusunu öğreniyorlar ve biraz daha kalıcı hale geliyor. Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde yazım kuralları ve noktalama işaretleri ünitesinde bizim için çok faydalı oluyor. Toplumumuzda iletişimin daha iyi sağlanabilmesi için doğru yazım ve doğru iletişim çok önemli. Klasik kağıt üzerinde yapılan öğretim yöntemleri öğrencileri sıkabiliyor ancak böyle bir uygulama onların sınıf içinde ve dışında birçok şeyi öğrenmelerini sağlıyor."

'TEKRAR ETTİKÇE AKLIMIZA KAZINIYOR' Uygulamanın yazılımını hazırlayan 11'inci sınıf öğrencisi Hasan Meriç Yeşildağ, "Öncelikle bir sorun belirledik, birçok öğrencinin kelimeleri yanlış kullandığını saptadık. Arkadaşlarımızla bu sorunu basit ve hızlı yoldan düzeltecek bir uygulama geliştirmeye karar verdik. Yaklaşık 5 aylık bir sürede bu uygulamayı geliştirdik. Sınavlar ve ezberler bizler için sıkıcı oluyordu, bunun yerine daha eğlenceli bir yöntem bulmak istedik. Bunun yerine iki seçenekli ve anında geri dönüş alabileceğimiz bu oyun bizim için daha faydalı oluyor" diye konuştu. Tasarım ekibinde yer alan 11'inci sınıf öğrencisi Zeynep Tezyürürler ise "Çağımız iletişim çağı, ben de yanlış yapmaktan hiç korkmadan tahtaya çıktım, çünkü yanlış yaptığımda da öğrendiğimi fark ettim. Kelimelerin doğru yazımını öğrenmek hem sınavlarımda hem de gelecekte bana bir artı olarak geri dönecektir. Uygulamayı kullanmaya ilk başladığımda çok daha fazla yanlış yapıyordum, yavaş yavaş tekrar ettikçe aklımıza kazınıyor" dedi.