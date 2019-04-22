Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki Anadolu Lisesi öğrencilerince oluşturulan tiyatro ekibi, köy okullarına ''turne'' düzenleyerek oyunlarını öğrenciler için sahneliyor. Lise bünyesindeki öğrenciler tarafından geçen yıl kurulan ve ilçedeki köy okulları ile ana sınıfı öğrencilerini tiyatroyla tanıştıran ekip, il genelindeki köylerde eğitim gören daha fazla öğrenciye ulaşmak için turneye çıktı. Kocaali Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı ve Almanca öğretmeni Fulsen Kılıçerli, Hendek ilçesi Uzuncaorman Murat Nişancı İlkokulundaki gösterimin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin ve öğretmenlerin katkılarıyla geçen yıl oluşan tiyatro kulübünün kendini geliştirdiğini ve 11 köy okulunda yaklaşık bin öğrenciye oyunlarını sergilediklerini söyledi. Öğrencileri bilinçlendirmeyi amaçladıklarını ifade eden Kılıçerli, "Vitaminler mi Mikroplar mı?", "Hayvanlar Haklı" ve "Kim Korkar Depremden" adlı oyunları sergilediklerini belirtti. Öğrencilerin yaklaşık 2 yıldır ders saatleri dışında hazırladıkları oyunları köylere giderek öğrencilerin izlenimine sunduğunu anlatan Kılıçerli, ekibin 15 kişiye çıktığını ve oyun sayısını da arttırdıklarını kaydetti. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER "Bir arkadaşım 'İrem’i o işe almayın' demiş..." Doğaseverler Mysia Yolları’nda Zirai dona karşı naylonlu önlem

Bu yıl Kocaali'de gitmedikleri okullara ulaştıklarını ayrıca diğer ilçelere de açıldıklarını aktaran Kılıçerli, "Öğrencilerle birleşmek, onların yanına gitmek, onlara bir şeyler sunmak bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Geçen sene bu projeyi yaptığımızda çok mutlu olduk, bir şeyler başarabildiğimizi gördük, istediğimiz zaman bir şeyler yapabildiğimizin farkına vardık. Çalıştığımız zaman olacağını gördük ve bu sene devam etmek istedik. Öğrencilerimiz de gayet isteklilerdi, o yüzden genişleyerek devam ettik." diye konuştu. - "Çocukların gülümsemelerini görmek bütün bir yılın yorgunluğunu alıyor" Aradan geçen bir senede oyunlara daha iyi hazırlandıklarını belirten biyoloji öğretmeni Gülnaz Ceyran da oluşturdukları ekibin 3 oyun sergilediğini kaydetti. Köy okullarına oyunları sergilemek, okullardaki çocukları eğitmek ve onlara bir şeyler katmak amacıyla yola çıktıklarına işaret eden Ceyran, "Çok beğenilip olumlu tepkiler alınca bu yıl bir oyun daha ekleyerek, kadroyu ve sahneyi genişleterek çok daha güzel bir oyun çıkardık. Seneye çok daha iyi olabilir." dedi.