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Lise öğrencileri liderlik için yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 11:59 | Son Güncelleme

Doğa Koleji liselerinde liderlik akademisine aday öğrenciler yoğun mülakat sürecinin ardından seçim vaatlerini arkadaşlarına anlatarak onlardan destek istedi.

Lise öğrencileri liderlik için yarıştı

Doğa Koleji liselerinde liderlik akademisine aday öğrenciler yoğun mülakat sürecinin ardından seçim vaatlerini arkadaşlarına anlatarak onlardan destek istedi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı propaganda sürecinde adaylar büyük mücadele verdi. Öğrenciler, seçim sürecinin sonucunu coşkuyla kutlayarak, kazanan adayı tebrik etti.
Doğa Koleji, t-MBA eğitim modeliyle Türkiye’de bir ilke imza atarak MBA programını lise kademesine taşıdı. Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, “t-MBA eğitim modelimizin en önemli kazanımlarından biri olan liderlik akademisi ile öğrencilerimiz liderlik vasıflarını lise çağında kazanarak iş dünyasına hazır bireyler olarak yetişiyor. Öğrencilerimizin temsil ve organizasyon becerilerini geliştirerek, geleceğe hazırlıyoruz. Seçim sürecinde azimle çalışan ve üstün bir performans sergileyen öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Öğrencilerden görsel şölen
Aday olan öğrenciler; seçim çalışmaları kapsamında hazırladıkları afişler, seçim vaatleri, ikramlar ve video kliplerle kampüslerinde görsel şölen yaşattı. Genel Müdür Lüle, "Demokratik bir seçimle oluşturulan liderlik akademisinde görev alan öğrencilerimiz, yürütülen her projenin tanıtım, organizasyon, lojistik ve finans çalışmalarını organize etti. Gerçekleştirdikleri projelerle iş ve eğitim dünyasına ilham kaynağı olan öğrencilerimiz bu sene de seçim sürecinde büyük mücadele verdi” şeklinde konuştu.

Projelerini anlatarak oy istediler
Kurumun tüm kampüslerinde eş zamanlı yaşanan coşkulu propaganda sürecinde aday öğrenciler, seçim vaatlerini ve 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için oluşturdukları projeleri arkadaşlarına anlatarak onlardan oy istedi.

Öğrencileri eğitim kampı bekliyor
Doğa Koleji t-MBA Liderlik Akademisi Bölüm Başkanı Betül Erok Şengel, büyük mücadelenin yaşandığı seçim serüveninde kazanan adayların, 10-12 Kasım 2019 tarihlerinde Antalya’da gerçekleşecek t-MBA eğitim kampına katılacağını ifade etti. Şengel, “Öğrencilerimiz, eğitim kampında alanında uzman akademisyen ve eğitmenlerden liderlik, girişimcilik ve ekip yönetimi eğitimi alarak kampüslerine daha donanımlı dönecek ve projelerini hayata geçirmeye başlayacak” şeklinde konuştu. Şengel, “t-MBA eğitim programı, öğrencilerimizin topluma ve çevreye karşı duyarlılığını geliştirirken, ilk girişimcilik deneyimlerini kazanmalarını sağlıyor” dedi.

Lise öğrencileri liderlik için yarıştı

Lise öğrencileri liderlik için yarıştı

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