Lise öğrencileri liderlik için yarıştı

Doğa Koleji liselerinde liderlik akademisine aday öğrenciler yoğun mülakat sürecinin ardından seçim vaatlerini arkadaşlarına anlatarak onlardan destek istedi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı propaganda sürecinde adaylar büyük mücadele verdi. Öğrenciler, seçim sürecinin sonucunu coşkuyla kutlayarak, kazanan adayı tebrik etti.

Doğa Koleji, t-MBA eğitim modeliyle Türkiye’de bir ilke imza atarak MBA programını lise kademesine taşıdı. Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, “t-MBA eğitim modelimizin en önemli kazanımlarından biri olan liderlik akademisi ile öğrencilerimiz liderlik vasıflarını lise çağında kazanarak iş dünyasına hazır bireyler olarak yetişiyor. Öğrencilerimizin temsil ve organizasyon becerilerini geliştirerek, geleceğe hazırlıyoruz. Seçim sürecinde azimle çalışan ve üstün bir performans sergileyen öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Öğrencilerden görsel şölen

Aday olan öğrenciler; seçim çalışmaları kapsamında hazırladıkları afişler, seçim vaatleri, ikramlar ve video kliplerle kampüslerinde görsel şölen yaşattı. Genel Müdür Lüle, "Demokratik bir seçimle oluşturulan liderlik akademisinde görev alan öğrencilerimiz, yürütülen her projenin tanıtım, organizasyon, lojistik ve finans çalışmalarını organize etti. Gerçekleştirdikleri projelerle iş ve eğitim dünyasına ilham kaynağı olan öğrencilerimiz bu sene de seçim sürecinde büyük mücadele verdi” şeklinde konuştu.